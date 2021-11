Mondiali dei formaggi: 3 medaglie d’argento per il caseificio sociale Manciano

Tris di medaglie d’argento per il caseificio sociale Manciano, che torna dal World Cheese Awards svolto nei giorni scorsi a Oviedo, in Spagna, con riconoscimenti per il Pecorino Toscano Dop stagionato 12 mesi, il Pecorino Toscano Manciano stagionato e il pecorino “Spia della Maremma”, che lega il suo nome al paese Manciano e alla collocazione geografica che domina la Maremma.

Il World Cheese Awards, nato nel 1988, ha celebrato quest’anno la sua 34esima edizione in Spagna, a Oviedo, e si conferma uno degli appuntamenti internazionali più importanti per la produzione casearia mondiale. L’edizione 2021 ha visto la presenza di oltre 4mila formaggi in gara, arrivati da tutto il mondo e giudicati da una giuria internazionale composta da 250 esperti.

Il caseificio sociale Manciano ha partecipato alla competizione come membro della squadra di CheeseItaly, la prima Nazionale italiana formaggi nata poche settimane fa, che riunisce una selezione di produttori italiani per unire le forze e valorizzare la qualità delle proprie produzioni attraverso la partecipazione a iniziative e concorsi nazionali e internazionali. La squadra di CheeseItaly ha conquistato 27 medaglie con 8 ori, 6 argenti e 13 bronzi.

“Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto dai 3 prodotti presentati dal caseificio sociale Manciano – afferma il presidente, Carlo Santarelli – e per il nostro esordio positivo con CheeseItaly. Questa iniziativa è nata per permettere a tutti i caseifici, anche ai più piccoli, di valorizzare le proprie produzioni in concorsi e altri appuntamenti a livello nazionale e internazionale e di promuovere in maniera crescente l’importanza del mangiare bene e in maniera consapevole“.

“La conquista delle 3 medaglie d’argento a una manifestazione importante come il World Cheese Awards – aggiunge Santarelli – è, inoltre, un riconoscimento che premia il lavoro di tutto il caseificio sociale Manciano e uno stimolo a investire sempre di più nella qualità dei nostri prodotti, sempre più ampi e capaci di rispondere alle diverse esigenze dei mercati e dei consumatori”.