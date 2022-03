Case popolari, in arrivo sei nuove abitazioni in paese: l’Epg investe 500mila euro

L’Edilizia provinciale grossetana Spa, la società partecipata al 100% da parte dei 28 Comuni della provincia di Grosseto, di concerto con l’amministrazione comunale di Orbetello, ha iniziato i lavori che porteranno entro un anno alla realizzazione di sei unità abitative di nuova costruzione. L’investimento complessivo ammonta a circa 500.000 euro.

“Gli alloggi – dichiarano il presidente Claudio Trapanese e i consiglieri di amministrazione Franco Ferretti, Anna Maria Schimenti, Mario Guido Destri e Cristina Bizzarri – andranno ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica del comune di Orbetello, amministrazione, quest’ultima, che, essendo proprietaria, potrà così poi assegnare gli appartamenti agli aventi diritto presenti nelle graduatorie comunali. Tutti gli alloggi saranno adattabili ai sensi della legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche e un alloggio sarà realizzato direttamente con il criterio dell’accessibilità, cioè opportunamente attrezzato per l’uso di assegnatari diversamente abili”.

“L’intervento – spiega la consigliera Anna Maria Schimenti, che ha seguito l’iter del progetto con particolare interesse – utilizza i finanziamenti ministeriali inerenti al Piano nazionale di edilizia abitativa (Pnea). Per Orbetello è un grande risultato, cui si è giunti nonostante alcune difficoltà burocratiche incontrate lungo il percorso. Si potrà quindi soddisfare una parte della domanda abitativa sul territorio“.

“I lavori previsti – prosegue Schimenti – consistono nella costruzione di due fabbricati ad un piano, dove potranno trovare spazio 6 alloggi di circa 50 mq utili. L’obbiettivo, nel rispetto della normativa del posto, è quello di riprodurre una fedele ricostruzione che va altresì a recuperare sia a livello architettonico e prospettico un’area degradata, dove alcuni vecchi fabbricati risalenti al dopoguerra erano stati occupati a suo tempo come rifugi o situazioni di emergenza. Un recupero, inoltre, che si sposa con il fascino della vicina laguna consentendo di migliorare l’estetica e l’immagine della bellissima passeggiata, restituendo al sito gli edifici originali, ma con l’uso di materiali moderni e confortevoli“.

“Una novità – conclude l’architetto Corrado Natale, direttore dell’Epg – è quella che gli edifici avranno la struttura portante in legno, che consentirà un bassissimo consumo energetico, ma con valori di eco-sostenibilità e confort abitativo, oltre ad un notevole risparmio anche sui tempi di realizzazione. Per quanto riguarda le finiture si metteranno in opera materiali di elevato valore, tra cui infissi in legno con scuri interni, portoncini blindati, intonaci ai silicati e pavimentazioni in gres/monocottura“.