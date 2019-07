Ex Garibaldi, CasaPound: “Bene progetto di riqualificazione del Comune”

“Al netto di qualche critica costruttiva che in passato mi è capitato di muovere all’amministrazione, questa volta sulla questione dell’ex Garibaldi è doveroso riconoscere l’importante risultato raggiunto dall’amministrazione Vivarelli Collonna a beneficio dell’intera cittadinanza grossetana“.

È con queste parole che il consigliere Gino Tornusciolo esprime il proprio sostegno al progetto di riqualificazione che interesserà l’ex Garibaldi, annunciato ieri dal sindaco Vivarelli Colonna e dall’assessore ai lavori pubblici.

L’intervento prevede una spesa di un milione e duecentomila euro per la ricostruzione di alcune parti di edificio in stato di pericolosità e la riapertura di un centro di attività all’interno della struttura.

“Il denaro risparmiato con il trasferimento della biblioteca Chelliana nella vecchia sede in via Mazzini è stato recuperato in modo costruttivo, permettendo al contempo, in parte, la rivitalizzazione del centro storico, e la riqualificazione e il recupero di una struttura storicamente importante per la nostra città, che si trova inoltre in una zona soggetta a degrado – conclude Tornusciolo –. Fare politica significa anche saper riconoscere il conseguimento di un risultato importante a favore dei cittadini e questo intervento porterà nuovamente socialità e vitalità in un edificio di una zona da tempo abbandonata e frequentata da individui poco rasserenanti. Questo intervento farà bene a Grosseto e ai grossetani, bravi“.