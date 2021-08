Una nuova casa in campagna per i gatti di via Cimarosa: il Comune trova un luogo accogliente

Ha avuto un epilogo positivo la vicenda dei gatti che fino a poco tempo fa si trovavano in via Cimarosa, a Follonica.

Per mesi la questione è stata al centro di polemiche e prese di posizione contrapposte, ma oggi la soluzione è stata trovata: i gatti sono stati spostati in un luogo all’interno del comune, in campagna, dove sono protetti e hanno ombra, cucce e spazi all’aperto a disposizione. A gestire i gatti sono sempre le due volontarie che si sono prese cura di loro in passato e che oggi continuano a farlo in maniera ancora più consistente.

Per la presenza della chiesa Nostra Signora di Lourdes e della scuola elementare, in via Cimarosa i gatti avevano creato diversi malumori e il Comune, per il benessere dei felini e per venire incontro alle tante richieste pervenute dai cittadini, ha optato per il trasferimento.

«Ringrazio le due volontarie per il lavoro encomiabile che hanno fatto e che continuano a fare – dichiara l’assessore Francesco Ciompi, con delega alla tutela degli animali –. Siamo finalmente arrivati alla conclusione di una vicenda sgradevole, che aveva portato Follonica anche sulle cronache nazionali. La storia ha finalmente avuto un epilogo positivo per tutti: per i gatti, che adesso hanno trovato uno spazio accogliente dove vivere sereni, e per i residenti».