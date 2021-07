Leviathan Labs: ecco la casa editrice specializzata in fumetti che ha scelto la Maremma

Leviathan Labs è una boutique publisher italiana specializzata nel fumetto americano, nata sul finire del 2019 dall’esigenza di un gruppo di artisti nel settore dell’editoria a fumetti.

Oltre a portare ai lettori italiani alcuni interessanti prodotti dell’editoria estera, Leviathan Labs ha avuto la grande possibilità di poter pubblicare titoli “made in Italy” in buona parte del globo: dal Giappone agli Stati Uniti, passando per Canada, Inghilterra, Francia, Spagna, Brasile, Argentina.

Da poco meno di un anno Leviathan Labs ha deciso di mettere radici e di aprire il suo studio e la sua sede nel sud della Toscana, nella pacifica e bellissima Maremma, a Grosseto, diventando, probabilmente, la sola boutique publisher e studio creativo internazionale di fumetti sul territorio.

Le speranze di Leviathan Labs sono molte, prima tra tutte quelle di poter dare un’offerta culturale e formativa al territorio locale.

Proprio in virtù di questo, mercoledì 28 luglio, al Comix Café di Grosseto, in occasione del Bucinella Festival, ci saranno due eventi tenuti da Leviathan Labs: alle 18, al Comix Cafè, un workshop di fumetti a ingresso libero dedicato ai ragazzi delle scuole medie e superiori. La sera, invece, alle 21, al Giardino dell’Archeologia, avrà luogo la Leviathan Night, un incontro con gli autori della casa editrice.