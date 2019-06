Casa dei Pesci, sabato la messa in mare di nuovi blocchi scolpiti a Talamone

Il museo sottomarino de La Casa dei Pesci si arricchisce di nuove opere. Sabato 15 giugno inizieranno i lavori di messa a mare dei nuovi blocchi scolpiti, che vanno ad unirsi a quelli già visibili nelle acque di Talamone.

Nato da un’idea di Paolo Fanciulli, pescatore ambientalista maremmano, condiviso dal presidente Ippolito Turco, il progetto La Casa dei Pesci si pone l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente marino posizionando sui fondali blocchi di marmo scolpiti che impediscono le azioni di pesca illegale che tanto danneggia l’ecosistema e che preservano invece la posidonia, favorendo così il ripopolamento ittico.

Uno spazio in cui la natura incontra l’arte, poiché questi blocchi sono delle vere e proprie opere d’arte, sculture realizzate da artisti di tutto il mondo che hanno abbracciato questa causa contribuendo con il loro lavoro alla sensibilizzazione della salvaguardia del mare di Maremma, creando non solo uno spazio in cui l’arte protegge la natura, ma un vero e proprio museo di sculture adagiato sui fondali.

Il progetto ha già suscitato l’interesse e la collaborazione di tante associazioni culturali e ambientaliste, privati cittadini e imprese che hanno dato il loro contributo per finanziare la messa a mare di un blocco di marmo.

La Cantina La Selva di Magliano in Toscana ha finanziato, ad esempio, la realizzazione di un blocco scolpito dall’artista fiorentino Giorgio Butini ed ha ideato un’edizione limitata di due nuove etichette ispirate e dedicate al progetto; Orbetello Camping Village ha scelto di essere parte del progetto custodendo un blocco, scolpito dal maestro Massimo Lippi, all’entrata della propria spiaggia, dove passano tutti gli ospiti del campeggio.

Questa opera è la prima scultura del giardino dell’arte a cielo aperto che verrà realizzato in tutta la Maremma, in spazi pubblici di aziende già impegnate a valorizzare i loro prodotti, e attraverso il quale raccontare e promuovere quanto la Maremma fa per proteggere il proprio mare attraverso la cultura e l’arte.

Il progetto è molto ambizioso, prevede la sistemazione in mare di 100 blocchi.

Già 24 blocchi sono stati installati nell’area che abbraccia il Parco della Maremma da Talamone alla foce dell’Ombrone, e altri 15 sono pronti per la messa a mare.

“Ho sempre avuto la passione per i relitti delle navi che giacciono sui fondali delle nostre acquee – dice Paolo Fanciulli – ed è proprio guardando questi relitti che il mio sogno è stato quello di realizzare un grande museo sottomarino. Queste sculture lo stanno facendo, e in più intorno a loro si riforma l’ambiente danneggiato. La natura, il mare, è sempre fonte di ricchezza, e come tale deve essere preservata”.

“Ogni singola scultura messa a mare è un passo verso il raggiungimento dell’importante obiettivo che La Casa dei Pesci sta portando avanti – sostiene Ippolito Turco –, quello di proteggere, valorizzare e rendere unica la Maremma. È per questo che abbiamo bisogno della collaborazione di tutti coloro che hanno a cuore questo meravigliosa terra di Maremma”.

Per prendere visione del progetto è possibile visitare il sito www.casadeipesci.it

L’evento di sabato 15 giugno sarà una giornata di festa perché sarà dato il via ai lavori di messa e mare di questi ulteriori blocchi e sarà possibile ammirare le foto delle opere già realizzate.

Anche i circoli nautici di Talamone saranno in festa riempendo il mare della baia del Bagno delle Donne con lo loro vele, perché la salute del mare e dei suoi fondali è un desiderio ed un impegno di tutti.

“Il Circolo Vela Libera Talamone – spiega il Presidente Ferdinando Berni – ha deciso di dedicare quest’anno la sua manifestazione storica, LA TALAMONESE, proprio alla Casa dei Pesci. Parteciperemo affiancando le vele al pontone che posizionerà le sculture per poi partire per una veleggiata che raggiungerà i vari punti di osservazione, aggiungendo così anche un aspetto coreografico a questo progetto di valorizzazione del nostro territorio. La Casa dei Pesci ha finalità importanti che condividiamo, anche a nome dell’Associazione PER TALAMONE, da sempre impegnata nella promozione di quegli aspetti naturalistici, storici e archeologici che fanno di Talamone meta ambita da tanti turisti. Il mare e la sua salute è veramente una ricchezza da preservare”.

Il programma:

• 9.30 -10.00 Arrivo e registrazione dei partecipanti con colazione presso il bar L’Approdo

• 10.30 Saluti delle autorità e presentazione del progetto Casa dei Pesci

• 11.30 Inizio dei lavori di messa a mare e partenza della veleggiata

• 12.00 Donazioni al progetto per la messa a mare dei blocchi scolpiti

• 13.00 Ricco aperitivo con prodotti tipici, frittura di pesce azzurro e intrattenimento musicale