Torna “Cartoon Network”: giochi e personaggi dei cartoni animano la piazza

Mercoledì 24 e giovedì 25 luglio, in piazza Sivieri, a Follonica, dalle 10 fino alle 19 circa, torna “Cartoon Network“, con una vera e propria escape room in cui i bambini, guidati anche dagli animatori, dovranno usare gli oggetti trovati nel percorso allestito in piazza per risolvere una serie di giochi di logicità e abilità, trovare indizi, svelare gli enigmi della trama e trovare la via di fuga.

Il tutto rigorosamente tematizzato per aree con i personaggi dei cartoni animati preferiti dai bambini, i giochi e i personaggi dei suoi famosi cartoons, tra cui Ben Ten e Le Superchicche, Scooby-Doo, Batman, i Pokemon e i Loony Tunes.

Uno spazio giochi per in cui bimbi e genitori, giocando e divertendosi circondati da una coloratissima scenografia, potranno vivere una stimolante esperienze a contatto con i propri beniamini.