“Kiss Zone”: nelle piazze e sulla spiaggia spuntano i cartelli che invitano a baciarsi

Tre cartelli che invitano a baciarsi in alcuni dei luoghi più suggestivi della città: l’idea, proposta da un cittadino, è piaciuta all’amministrazione comunale di Follonica che ha deciso di realizzarla.

Il grafico Gabriele Rossi, che ha anche proposto i tre cartelli, ha disegnato due figure stilizzate che si baciano e sotto ha riportato la scritta “Kiss zone“. Nel cartello è inoltre disegnato l’arcobaleno, simbolo della comunità Lgbt, per sottolineare l’inclusività del messaggio.

L’idea, già sviluppata in altri Comuni italiani, è nata per dare il via alla stagione estiva con un gesto affettuoso e leggero, che promuove alcuni dei luoghi più belli di Follonica. L’invito rivolto a tutti è infatti anche quello di scattarsi una foto da pubblicare sui social con l’hashtag #Follolove. Un modo per incentivare una visita romantica della città e proporre quei luoghi per un bacio e una foto ricordo.

I cartelli verranno posizionati a fine giugno sulla spiaggia di Levante, nella terrazza sul lungomare di viale Italia e in piazza Mazzini.

«Il bacio è un gesto universale, da sempre oggetto di poesie, canzoni, scena da film e adesso anche della segnaletica stradale di Follonica – dichiara l’assessore Mirjam Giorgieri –. L’invito è semplicemente all’amore, in tutte le forme e contro qualsiasi pregiudizio. Inoltre abbiamo associato ai cartelli anche una campagna social dove chi vuole può pubblicare la propria foto sotto al cartello con l’hashtag #Follolove. Si tratta di un piccolo progetto presentato da un cittadini che ha a cuore la città e che vuole valorizzare alcuni degli scorci più belli di Follonica. Baciarsi al tramonto o comunque con il mare del Golfo sullo sfondo vuole essere un segnale di promozione del nostro territorio, ma soprattutto di speranza per una ritrovata nuova normalità».