Torna la Carovana della salute: in programma screening, visite e consulenze gratuite

La Carovana della salute fa tappa in provincia di Grosseto. E lo fa a Castel del Piano, domenica 3 novembre, nel piazzale davanti al Kronos. Dalle 10 alle 18, quindi, che ha prenotato potrà effettuare screening, visite e consulenze gratuite con medici e paramedici.

La “Carovana della salute – Il benessere arriva in città” è un evento organizzato dalla federazione pensionati di Cisl Grosseto con il supporto e la collaborazione della Misericordia di Castel del Piano e della Croce rossa di Grosseto, del comitato di Orbetello e della delegazione di Roccalbegna. Undici le specializzazioni presenti, che spaziano dalla cardiologia alla consulenza geriatrica, passando per le visite urologiche, senologiche, posturali, controllo del diabete e altro per i cittadini che hanno già prenotato.

Inoltre, alle 11, nella sala Kronos è in programma un incontro, aperto a tutti, sulla prevenzione del tumore al seno, al quale parteciperanno la responsabile del progetto Breast Unit dell’ospedale Misericordia di Grosseto e altro personale medico specializzato in mammografia. L’evento è stato organizzato grazie anche al patrocinio del Comune di Castel del Piano e dell’Unione dei comuni montani Amiata grossetana.

In caso di maltempo la manifestazione si terrà comunque, grazie alla disponibilità del Kronos, che ha messo a disposizione i propri locali.