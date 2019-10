Torna la “Carovana della salute”: screening, visite e consulenze gratuite per tutti

Si terrà domenica 3 novembre, dalle 10 alle 18, a Castel del Piano, il consueto incontro in piazza con medici e paramedici per effettuare screening, visite e consulenze gratuite per tutti i cittadini.

La “Carovana della salute – Il benessere arriva in città” è un evento organizzato dalla Fnp Cisl di Grosseto con l’indispensabile supporto e la collaborazione della Misericordia di Castel del Piano e della Croce rossa di Grosseto, del comitato di Orbetello e della delegazione di Roccalbegna.

L’evento si svolgerà nel piazzale davanti al Kronos, in zona stadio, dove i cittadini potranno fare visite gratuite su ben 11 specializzazioni mediche presenti. Inoltre, alle 11, nella sala del Kronos, si terrà un incontro sulla prevenzione del tumore al seno, al quale parteciperanno la responsabile del progetto Breast Unit dell’ospedale Misericordia di Grosseto e le dottoresse della mammografia. L’evento è stato organizzato grazie anche al patrocinio del Comune di Castel del Piano e dell’Unione dei Comuni montani Amiata grossetana.

Dal 21 al 31 ottobre, dalle 9 alle 12, sarà possibile prenotare le visite telefonando al numero 0564.24268 o recandosi personalmente alla sede Cisl di Castel del Piano, in via dell’opera 3, il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 12.