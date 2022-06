“Caro Pier Paolo”: Dacia Maraini presenta il suo ultimo saggio

La XVI edizione di Capalbio Libri quest’anno si terrà dal 1° al 7 agosto, in una nuova e iconica location: l’anfiteatro del Leccio.

L’edizione sarà anticipata da tre eventi fuori dalla rassegna. Si parte martedì 28 giugno, alle 18, quando Dacia Maraini presenterà alla biblioteca di Capalbio La Piccola – in via Giacomo Leopardi 3 – il suo ultimo saggio “Caro Pier Paolo” (Neri Pozza). A dialogare con lei, lo scrittore Paolo Di Paolo e il giornalista Eugenio Murrali. Sarà un’occasione importante per i cittadini e gli ospiti di Capalbio per ascoltare una toccante testimonianza su uno degli autori e intellettuali italiani più amati e controversi.

“Siamo molto orgogliosi – dichiarano Gianfranco Chelini, sindaco del Comune di Capalbio, e Patrizia Puccini, assessore con delega alla Cultura – che la nostra biblioteca ‘La Piccola’, recentemente tornata al servizio della comunità, ospiti la presentazione del libro di Dacia Maraini. Un evento davvero importante e di grande valore simbolico, in quanto la nostra amministrazione si è battuta fin dal principio per la riapertura di un luogo che ritenevamo fondamentale per la vivacità e la crescita culturale della comunità. Ci teniamo, infine, a ringraziare Capalbio Libri non solo per l’evento di questa sera, ma anche per l’impegno che ha profuso, su tutti Andrea Zagami, per la riapertura de ‘La Piccola’”.

Capalbio Libri è ideato da Andrea Zagami e organizzato dall’agenzia di comunicazione integrata Zigzag; è promosso dall’associazione “Il piacere di leggere” con l’importante contributo della Regione Toscana, del Comune di Capalbio e della collaborazione della Fondazione Capalbio. Capalbio Libri ha il patrocinio del MiC – Ministero della Cultura.