Carnevaletto da tre soldi 2020: in laguna inizia la festa più colorata dell’anno

E’ tutto pronto per la 51esima edizione del Carnevaletto da tre soldi di Orbetello. La manifestazione prende il via ufficialmente oggi pomeriggio con la sfilata di Re Carnevale, accompagnato dalle maschere e dalle reginette dei carri 2020.

Domenica 2 febbraio, a partire dalle 14.3,0 la manifestazione entra nel vivo con la prima sfilata dei carri allegorici realizzati dai rioni Albinia, Fonteblanda, Neghelli, Orbetello centro e Stazione.

Quest’anno uno dei temi centrali della manifestazione è l’ambiente, con i carri di Albinia e Stazione che presentano, rispettivamente, “L’ira di Poseidone” e “Il clima all’ultima Stazione”.

Non mancherà la satira politica, in cui si è cimentato il rione Fonteblanda con “I Dazisti”, un richiamo brioso alle grandi icone del passato, con “Ritorno ai mitici anni ’80” di Orbetello centro, e la laguna con i suoi animali, invece, è la protagonista di “Risorgimento lagunare” il carro allegorico del rione Neghelli.

Tante le novità dell’edizione 2020 del Carnevaletto da tre soldi, fra cui il contest aperto ai giovani artisti del territorio: il Carnevaletto ha deciso di dotarsi di un simbolo ufficiale e chiede ai ragazzi di realizzarlo, i partecipanti potranno inviare le loro opere a info@carnevalettoda3soldi.it e tra gli elaborati che arriveranno sarà scelto il simbolo della manifestazione. Maggiori informazioni sono sul sito dell’associazione www.carnevalettoda3soldi.it.

Si rinnova inoltre la collaborazione con le scuole: durante il mese di dicembre e di gennaio l’associazione ha incontrato gli alunni dell’istituto commerciale, dell’istituto alberghiero e delle scuole medie, sia di Orbetello che di Albinia. Oltre a rappresentanti dell’associazione, agli incontri hanno partecipato anche i carristi, che hanno raccontato ai ragazzi come nasce lo spettacolo del Carnevaletto e il duro lavoro di preparazione delle strutture all’interno dei capannoni. Da questa collaborazione prende forma, per il secondo anno consecutivo, l’esposizione dei lavori dei ragazzi degli istituti comprensivi che si terrà da domenica 23 a sabato 29 febbraio, nella salla ex Frontone in piazza della Repubblica 1, nel centro storico di Orbetello.

Fino a domenica 2 febbraio, inoltre, è possibile approfittare della nuova formula degli abbonamenti e con 15 euro si può avere accesso a tutte le sfilate del Carnevaletto. L’ingresso per sfilata è di 5 euro, l’ingresso è gratuito per i ragazzi fino a 14 anni.