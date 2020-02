Carnevaletto da 3 soldi: oltre tremila presenze alla seconda sfilata

Il Carnevaletto da 3 soldi di Orbetello conferma il trend positivo: anche la seconda domenica conta oltre tremila presenze, un successo di pubblico che conferma l’apprezzamento di cittadini e turisti nei confronti della manifestazione lagunare.

“Anche durante la seconda sfilata tutto è andato per il meglio – spiega il presidente dell’associazione Carnevaletto, Paolo Giacomelli –: dopo una prima domenica di rodaggio, i tempi sono stati rispettati e i carri allegorici hanno avuto la possibilità di fare tre passaggi, per la soddisfazione di quanti collaborano alla realizzazione delle strutture e allo spettacolo che le accompagna, senza una sbavatura dal punto di vista della sicurezza”.

Ancora una volta è altissimo il numero dei bambini presenti. “Ci riempie di soddisfazione la presenza significativa dei bambini – aggiunge la vicepresidente, Annamaria Schimenti –, in quanto è principalmente per loro e per i giovani in generale che organizziamo questo grande spettacolo. Ringraziamo tutti coloro che rendono possibile la realizzazione del Carnevaletto”.

“Stiamo lavorando anche per inserire nel programma ulteriori novità – dicono dall’associazione – che renderemo note forse già dalla prossima settimana. Resta ferma l’inaugurazione della mostra con i lavori dei ragazzi che avverrà l’ultima settimana, insieme al convegno e al torneo di calcio ‘coppa Carnevaletto’, previsti il 29 febbraio”.

Altra importante novità è il contest dedicato ai giovani artisti del territorio chiamati a disegnare il simbolo del Carnevaletto che, entro il 24 febbraio, potranno inviare i loro elaborati all’indirizzo e-mail info@carnevalettoda3soldi.it.

La prossima domenica, il 16 febbraio, il Carnevaletto entra nel vivo con la presenza dei primi giurati chiamati a valutare carri e reginette: appuntamento in Corso Italia a partire dalle 14.30.