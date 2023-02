Iniziano i festeggiamenti del Carnevale in paese e nelle frazioni: il programma

Iniziano i festeggiamenti del Carnevale nel comune di Massa Marittima.

Il programma

Il primo appuntamento è sabato 11 febbraio, a partire dalle 15, a Valpiana, al centro sociale “Mario Grandi”, con i gonfiabili e l’intrattenimento per i bambini. Alle 21 seguirà il ballo in maschera e la musica dal vivo con la partecipazione di Federico Verreschi. Per la capienza limitata della sala è consigliata la prenotazione telefonando al numero 340.5694364. Le iniziative di Valpiana sono promosse dall’associazione culturale La Quercia, in collaborazione con Asd Rosso Amaranto e con il patrocinio del Comune.

Giovedì 16 febbraio, la festa prosegue a Massa Marittima, dove, a partire dalle 15, in piazza XXIV Maggio, si terrà la sfilata in maschera per le vie di Cittanova. E in piazza Matteotti, di fronte alla Torre del Candeliere, saranno disponibili le zonzelle, tipici dolci di carnevale, a cura del Terziere di Cittannova.

Venerdì 17 febbraio, alle 16.30, la volta del Carnevale etrusco, laboratorio per ragazzi al Museo archeologico “Camporeale” di Massa Marittima.

Sabato 18 febbraio, alle 15.30, nell’ex sala consiliare, in via Parenti, è in programma il veglioncino in maschera e domenica 19 febbraio, alle 15.30, sempre nella ex sala consiliare, in via Parenti,ancora i dolci di carnevale con la Cenciata del Terziere di Borgo.

Martedì 21 febbraio, a partire dalle 15, gran finale in piazza con il corteo in maschera che sfilerà per i suggestivi vicoli di Cittavecchia. Anche in questa occasione non mancheranno le zonzelle preparate dal Terziere di Cittavecchia.

Credit foto Andrea Anselmi