Il Carnevale estivo fa tappa a Salciaina. Svelate le date della manifestazione invernale

Tutto pronto a Follonica per la sesta edizione del Carnevale estivo, in programma venerdì 19 luglio, alle 21, nel quartiere di Salciaina.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Carnevale Follonica con il patrocinio ed il supporto dell’amministrazione comunale e la collaborazione dell’associazione Vivi Salciaina. L’associazione dei rioni è però già a lavoro per l’edizione 2020 delle sfilate in maschera, tanto da aver già ufficializzato le sfilate invernali, che andranno in scena nelle quattro domeniche di febbraio e quindi nei giorni 2, 9, 16 e 23.

“Abbiamo voluto ufficializzare adesso le date delle sfilate invernali – spiega l’Associazione Carnevale rappresentata dal delegato Mario Buoncristiani – proprio per dare modo ai tanti turisti che verranno ad assistere all’uscita estiva di conoscere in anticipo la programmazione del 2020 e potersi già organizzare per un eventuale ritorno fra sette mesi. Il carnevale invernale è uno dei momenti più importanti della programmazione artistica e culturale della città di Follonica ed è giusto, come succede anche in altri carnevali simili al nostro, iniziare a lavorare in anticipo per aumentare la promozione dell’evento. Ed in quest’ottica la ormai tradizionale sfilata estiva dei carri allegorici rappresenta un momento fondamentale per far conoscere anche ai tanti turisti che affollano Follonica nel periodo estivo la qualità ed il livello raggiunto dal nostro Carnevale. La sfilata estiva è un impegno importante per tutta l’associazione ed i volontari, a livello organizzativo, ma soprattutto economico, ed il supporto dell’amministrazione è fondamentale per la riuscita dell’evento”.

“Con il Carnevale estivo siamo partiti sei anni fa in modo sperimentale – spiega il sindaco Andrea Benini –, abbiamo trovato la location di Salciaina che è perfetta per le esigenze di una sfilata nel periodo estivo in modo anche da animare quartieri meno centrali, inoltre siamo una delle poche realtà che riesce ad offrire una sfilata estiva sui livelli di quella invernale. Grazie ai rioni, è un impegno importante sia di lavoro e di manodopera che economico, ci sono meno persone a disposizione ed è veramente un grande sacrificio. Anche la gestione della sicurezza da qualche tempo è diventata una parte importante dell’organizzazione e pure per le uscite estive è un impegno forte. Il Carnevale a luglio è un modo per promuovere il Carnevale invernale, un circuito virtuoso che si attiva e che è fondamentale supportare: ufficializzare già adesso le uscite di febbraio è un modo importante per affrontare con le giuste tempistiche i problemi ed ottimizzare l’organizzazione degli eventi invernali”.

Quest’anno al Carnevale estivo ci saranno anche degli ospiti, due figuranti di Busca, in provincia di Cuneo che sfileranno con le maschere tipiche del luogo, che ricordano una antica leggenda piemontese; dopo aver girato numerosi Carnevali in Italia, hanno scelto Follonica per far conoscere la loro tradizione. Durante la sfilata si concretizzerà uno scambio culturale fra due città così lontane, ma entrambe accomunate dalla passione per le sfilate in maschera. Il gruppo Carnevali d’Italia sarà infine presente per realizzare un video promozionale del Carnevale.