Associazione italiana oncologia medica: Carmelo Bengala nominato coordinatore regionale

E’ il dottor Carmelo Bengala, direttore dell’Uoc Oncologia medica dell’ospedale Misericordia, il nuovo coordinatore regionale dell’Aiom – Associazione italiana oncologia medica. Di fresca elezione, Bengala va a ricoprire un ruolo importante e di riferimento per i reparti di Oncologia di tutte le aziende sanitarie toscane, fino a oggi svolto dal dottor Andrea Michelotti dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana.

“Sono molto soddisfatto di essere stato scelto per questo compito che ritengo di fondamentale importanza per mantenere alto il livello scientifico nelle decisioni in ambito oncologico – commenta Bengala –. L’obiettivo sarà quello di portare il pensiero di Aiom, quindi della società scientifica degli oncologi medici italiani, all’interno della discussione della comunità scientifica sulla gestione del paziente oncologico nel contesto regionale. Infatti, la presa in carico può essere efficace solo se, accanto a un valido modello organizzativo e alla facilità di accesso alle cure, si dà il giusto spazio alla ricerca scientifica che attraverso innovazione diagnostica e clinica e risultati dimostrati possa fare la differenza in termini di riduzione della mortalità per tumore”.

In tutta la Sud Est, e in particolare a Grosseto, il servizio offerto per la diagnosi e cura dei pazienti oncologici ha raggiunto ottimi risultati grazie a percorsi assistenziali strutturati in cui centrale è la presa in carico multidisciplinare del paziente, costantemente seguito da un team sinergico di figure professionali.