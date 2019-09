Carlo Vellutini nel Comitato della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

“Sono felice di aver nominato il giornalista Carlo Vellutini membro del Comitato di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze in rappresentanza del Comune di Grosseto. La nomina di Vellutini, che subentra al dimissionario Alfonso De Pietro eletto nel CDA dell’ente, è stata ratificata oggi dallo stesso comitato e da questo momento resterà in carica per quattro anni. Si tratta di una persona di valore che conosce profondamente il territorio e per averlo raccontato per anni nella sua attività lavorativa. Lo ha fatto per testate locali e nazionali. Carlo Vellutini è anche uno scrittore che ha ottenuto premi nazionali ed internazionali con cui ha portato il nome di Grosseto e della Maremma fuori dai confini provinciali e nazionali. Ho avuto il piacere di presentare il suo ultimo romanzo solo pochi giorni fa nella sala del consiglio comunale. Vellutini vanta anche docenze universitarie che ne fanno la persona giusta per rappresentare Grosseto ed il suo territorio nella Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Ritengo che sia il profilo giusto e di garanzia per poter svolgere questo importante incarico nell’interesse di una delle più importanti fondazioni bancarie italiane e della nostra comunità che andrà a rappresentare”.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna