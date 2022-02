Carlo Vellutini è il nuovo delegato provinciale dell’Unione stampa sportiva italiana

Carlo Vellutini è il nuovo delegato provinciale di Grosseto dell’Ussi, l’Unione stampa sportiva italiana. Lo ha deciso all’unanimità il consiglio direttivo regionale dell’associazione.

Vellutini, giornalista professionista, è iscritto all’Ussi da quasi un ventennio e dai primi anni ‘90 ha lavorato e collaborato con le principali testate di informazione locali e nazionali, muovendo i suoi primi passi proprio nell’ambito del giornalismo sportivo. Da qualche tempo si dedica all’attività libero professionale, occupandosi di uffici stampa e comunicazione politica.

“Da anni Carlo Vellutini è impegnato a risolvere le problematiche dei giornalisti locali, sia in ambito Ast che Ussi – afferma il presidente regionale Franco Morabito -. Per questo, insieme al direttivo abbiamo ritenuto che fosse la persona giusta per far crescere ulteriormente la nostra associazione anche in provincia di Grosseto e per prendere il testimone da Paolo Pighini, che ringrazio per il suo impegno profuso negli anni scorsi”.

Il nuovo delegato provinciale ringrazia i vertici regionali per la fiducia. “Ringrazio il presidente Morabito ed il consiglio direttivo regionale dell’Ussi per il prestigioso incarico – dichiara Carlo Vellutini -. Estendo il ringraziamento in maniera sentita anche al mio predecessore Paolo Pighini per il prezioso lavoro svolto”.

L’Ussi, oltre a rappresentare, da oltre 75 anni, i giornalisti sportivi, è un’associazione benemerita del Coni. Carlo Vellutini indica quali sono i suoi obiettivi. “Ho fissato un primo obiettivo concreto – spiega il nuovo delegato -, cioè quello di promuovere le attività dell’Ussi su tutto il territorio provinciale. Per farlo prenderò immediatamente contatto, oltre che con i colleghi e con le varie testate giornalistiche, con le società sportive con cui è fondamentale mantenere una leale e costruttiva collaborazione, con tutti i soggetti istituzionali, Coni, federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, come Panathlon, Veterani dello Sport e Atleti Azzurri d’Italia, ma anche con i vari sindaci e con il presidente della Provincia. Lo faremo anche organizzando incontri, eventi e seminari. Quello che ad oggi è un sogno, ma che strada facendo proveremo a rendere realizzabile, è la possibilità di aprire a Grosseto una sezione Ussi, dunque con un presidente e un direttivo eletti, per poter così avere in provincia una rappresentanza strutturata, con ulteriori garanzie e tutele per il lavoro di tutti i giornalisti, i fotoreporter e i videoreporter del territorio”.