Cisl: Carlo Di Paola nuovo segretario generale della Federazione pensionati

È Carlo Di Paola il nuovo segretario generale della Federazione pensionati Cisl di Grosseto. Ad eleggerlo è stato il consiglio generale che si è riunito oggi all’hotel Fattoria La Principina, per concludere i tre anni di mandato di Luciano Nardi, segretario generale uscente, che ha concluso il proprio percorso per la fine del mandato congressuale per limiti di età, come previsto dallo statuto.

Insieme al nuovo segretario generale è stata confermata la segreteria attuale. Presenti alla mattinata anche il segretario generale di Fnp nazionale, Piero Ragazzini, il segretario generale di Fnp regionale, Stefano Nuti, il segretario generale di Cisl Toscana, Riccardo Cerza, e il segretario generale di Cisl Grosseto, Fabrizio Milani.

“Sono molto felice di tornare a Grosseto – ha spiegato il nuovo segretario generale Carlo Di Paola –, da dove è partita la mia avventura all’interno della Cisl. Per me, adesso, prosegue un percorso che mi permetterà, ancora una volta, di impegnarmi per un soggetto nel quale ho sempre creduto e del quale ormai non potrei più fare a meno. Farò il massimo per continuare a dare il mio contributo per la Cisl, che a tutti gli effetti mi rappresenta, e per gli oltre 5mila pensionati iscritti qua in provincia di Grosseto“.

“Una giornata importante – spiega Piero Ragazzini, segretario generale della Fnp Cisl nazionale – perché abbiamo salutato l’amico Nardi, che si è dedicato con grande intelligenza alla gestione di questa struttura, e abbiamo così rinnovato il gruppo dirigente come devono fare tutte le grandi associazioni. Il gruppo dei pensionati di Grosseto è un gruppo che ha grande interesse nella cura delle persone, nella tutela dei loro interessi e sa portare avanti progetti molto significativi sul territorio attraverso le attività della federazione pensionati e di associazioni collegatem, come quella di Anteas“.

Il percorso del nuovo segretario generale della Fnp Cisl di Grosseto, Carlo Di Paola, è cominciato quaranta anni fa con i giovani disoccupati di Grosseto, per passare poi alla Fisascat Cisl ricoprendo il ruolo di segretario fino al 1995 e arrivando, l’anno successivo, a Firenze come segretario regionale Fisascat Cisl fino al 2020.

Al segretario generale uscente, Luciano Nardi, in segreteria dal 2009 e in carica come alla guida dei pensionati Cisl di Grosseto da tre anni, il ringraziamento di tutta la Cisl per l’ottimo lavoro svolto.

Nella foto in alto: Carlo Di Paola, nuovo segretario generale della Federazione pensionati Cisl Grosseto

Nella foto in basso, da sinistra: Germano Pasquinelli, Carlo Di Paola e Gilda Schibeci, membri della segreteria della federazione Pensionati Cisl Grosseto.