Nuovo stabilimento balneare, De Martis: “Il Comune privatizza altro tratto di spiaggia libera”

“Dopo quello a sinistra del bagno Kursaal, nella zona di Shangai, a Marina di Grosseto sparirà un altro ampio tratto di spiaggia libera, quello di fronte a Villa Gaia, precisamente tra il bagno Sirena ed il bagno Pineta“.

A dichiararlo è Carlo De Martis, coordinatore della lista “Grosseto Città Aperta” in corsa per le elezioni a sostegno del candidato sindaco Leonardo Culicchi.

“L’amministrazione Vivarelli Colonna procede così nella privatizzazione dei beni pubblici, sottraendo la fruizione della spiaggia alle persone che non hanno la possibilità di pagarsi ombrellone e sdraio in uno stabilimento balneare – continua De Martis -. Per ‘Grosseto Città Aperta’, inoltre, la cosa più fastidiosa è che quest’ennesima scelta di ridurre la spiaggia libera viene fatta passare come un’operazione tesa a promuovere la realizzazione di uno stabilimento «con caratteristiche di specializzazione per portatori di handicap», come se l’attenzione alle esigenze delle persone con disabilità fosse un fatto eccezionale, e non dovesse invece essere lo standard per ogni esercizio aperto al pubblico, e per un’amministrazione comunale”.

“La matrice ideologica di questa giunta è evidente: privatizzare il privatizzabile utilizzando ogni strumento utile. In questo caso la concessione demaniale di uno dei pochi arenili rimasti liberi sul fronte spiaggia del centro abitato di Marina. Per cui d’ora in poi chi vorrà cercarsi una spiaggia gratuita dovrà accontentarsi di andare ai margini nord e sud della frazione, dove è difficile o impossibile trovare parcheggio e occorre fare lunghi tragitti a piedi per raggiungere l’arenile. Per ‘Grosseto Città Aperta’ – aggiunge De Martis –. Marina di Grosseto ha tutt’altre necessità rispetto a questi blitz che hanno evidenti motivazioni elettorali, non a caso giunti a poche settimane dal voto del 3 e 4 ottobre“.

“La prima cosa da fare è investire nelle manutenzioni più risorse derivanti dall’Imu pagata dai proprietari di seconde case, in primo luogo riqualificando parcheggi, lungomare e area centrale. Poi occorre farsi assegnare dallo Stato il forte di San Rocco, per recuperarlo e destinarlo a polo civico della frazione. Realizzare un’area attrezzata per gli spettacoli dal vivo, come si confà a un polo turistico che si rispetti, e dotare la frazione di una beach arena pubblica per gli sport da spiaggia – termina De Martis -. Solo così si alimenterà lo sviluppo economico della frazione e si contribuirà alla sua riqualificazione. Non certo mettendo all’asta pezzi di spiaggia pubblica che, magari, finiranno in gestione ai soliti noti”.