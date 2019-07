“Orizzonti selvaggi”: l’ex Ministro Carlo Calenda in Maremma per presentare il suo libro

Venerdì 19 luglio, alle 19, al locale “Era Ora” ad Orbetello, in viale Marconi 8 (ex Idroscalo), l’eurodeputato Carlo Calenda presenterà il suo libro “Orizzonti selvaggi – Capire la paura e ritrovare il coraggio” e dialogherà con il pubblico in merito al presente e al futuro del nostro Paese e dell’Europa.

Ex ministro dello Sviluppo economico dei Governi Renzi e Gentiloni e neo-eletto eurodeputato con 272mila preferenze nella circoscrizione Nord Est, Calenda si è attestato come il candidato del Partito Democratico più votato in occasione dell’ultima tornata elettorale delle europee.

Il libro

Edito da Feltrinelli e pubblicato a ottobre 2018, il libro di Carlo Calenda, partendo da un’analisi critica e puntuale del mondo occidentale, si concentra su temi come la tolleranza e il progressismo che sembrano aver lasciato il posto a populismi e sovranismi. Un vero e proprio abisso della paura, dunque, in cui il diverso viene respinto in ogni modo e con ogni mezzo. Come uscirne? Di questo e di molto altro si parlerà domani ad Orbetello. A moderare il dibattito sarà il direttore di Tpi, Giulio Gambino.