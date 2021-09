Verso le amministrative, Russo: “Un help desk per l’attivazione di Spid e Cie”

“Dal febbraio 2021 in Italia è scattato l’obbligo di usare unicamente Spid e Cie per identificare i cittadini e di rendere i principali servizi fruibili tramite l’App IO“.

A dichiararlo è Carla Russo, candidata al Consiglio comunale di Grosseto per Forza Italia.

“La digitalizzazione di tutta una serie di servizi, soprattutto della Pubblica amministrazione, rappresenta una sfida notevole soprattutto per le persone anziane – spiega la candidata -. Attivare lo Spid, accedere ai servizi dell’Inps sono alcuni esempi, per non parlare di tanti altri servizi, che richiedono passaggi telematici. La crisi ha messo in evidenza la necessità di facilitare soprattutto alle persone anziane l’accesso al mondo digitale, affinché anche lì possano organizzarsi e utilizzarlo in autonomia. Hanno bisogno di stabili luoghi di incontro dove trovare consulenza e sostegno operativo. È importante fornire loro anche istruzioni all’uso anche in versione cartacea“,

“In Italia gli over 65 sono quasi 14 milioni, ovvero il 22% della popolazione italiana, che raggiungerà il 33% in 25 anni. Sono circa 1,2 milioni gli over 65 che si definiscono isolati e privi di amicizie e di reti al di fuori della famiglia – continua Carla Russo -. Il numero degli esclusi dalla trasformazione digitale in atto e privati della possibilità di esercitare i loro diritti di cittadinanza in digitale è drammaticamente elevato. E si tratta di un rischio che lo Stato non può correre perché i suoi servizi, online come offline, o sono per tutti o non sono per nessuno. Nessuno deve restare indietro lungo la strada della cittadinanza digitale. E giacché nessuno nasce ‘digitale’. un esercito di volontari, grazie anche alla creazione del servizio civile digitale, li educheranno all’utilizzo del tablet e delle app, regalando loro sorrisi digital, capaci di restituire loro il diritto di sentirsi per davvero cittadini digitali e di scoprire quanto le nuove tecnologie possano risultare preziose per vivere meglio“.

“In seguito alle mie esperienze professionali maturate nei Caf cittadini e in uno studio di un commercialista, mi sono resa conto che la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, seppur necessaria e utile, ha creato tanti disagi tra gli anziani e gli stranieri, per i quali risulta complicato effettuare e gestire anche cose semplici come la creazione dello Spid o di una posta elettronica certificata – termina Russo -. Mi piacerebbe, e trovo che possa essere utile, creare dei punti d’aiuto, help point, per tutti i cittadini che avessero queste esigenze. Questo è il mio impegno per Grosseto“.