Carenza medici di base, Fratelli d’Italia: “Presentata interrogazione in Regione”

“Considerata la grave carenza dei medici di base nelle aree periferiche della Toscana, Fratelli d’Italia, tramite il capogruppo Francesco Torselli e i consiglieri regionali Gabriele Veneri e Alessandro Capecchi, dopo essere stati informati dal circolo di Roccastrada, hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta al presidente Giani e all’assessore alla salute Bezzini“: a dichiararlo è Moreno Bellettini, presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Roccastrada.

“I nostri consiglieri regionali – dichiara Bellettini – hanno depositato una interrogazione che riguarda la carenza dei medici di base che mancano oramai da diverso tempo, sia nel capoluogo comunale che nelle frazioni di Sassofortino, Roccatederighi, Montemassi, Torniella e Piloni”.

“Nell’interrogazione depositata, viene chiesto al presidente della Regione Toscana di rispondere per iscritto su cosa intenda fare la Giunta, della quale ricordiamo fa parte anche un l’ex sindaco di Roccastrada Leonardo Marras, per sanare e trovare soluzioni a questo grave disservizio sanitario che affligge i residenti del comune roccastradino. Ci aspettiamo – conclude Moreno Bellettini – che la Regione dia, per tutto il territorio comunale, delle immediate risposte esaustive, e soprattutto risolutive, alle problematiche sollevate dai nostri consiglieri regionali. I cittadini hanno bisogno di servizi sanitari, tutela e soprattutto rispetto“.