I Carabinieri tutela patrimonio culturale tracciano un bilancio: gli interventi in Maremma nel 2019

L’analisi dei dati statistici riguardante i fenomeni criminali, a danno del patrimonio culturale, ha evidenziato nel 2019 una netta diminuzione di tali reati in Toscana.

A fronte di 55 eventi commessi nel 2018, lo scorso anno ne sono stati registrati 38 (-30,9%), in linea con il dato nazionale che ha evidenziato un diminuzione del numero dei furti di beni culturali (474 nel 2018 e 345 nel 2019). La Toscana rimane comunque un obiettivo particolarmente sensibile per la strategica posizione geografica e la capillare presenza di beni artistici diffusi sul territorio prevalentemente custoditi in edifici religiosi ricchi di oggetti facilmente commerciabili, spesso dislocati in zone periferiche o rurali. Le attività di contrasto dei Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Firenze hanno consentito il recupero di beni antiquariali, archivistici, librari e archeologici di pregevole fattura ed il cui valore viene quantificato in circa sei milioni e cinquecentomila euro. Inoltre, sono state sequestrate opere d’arte contemporanee contraffatte che, qualora immesse sul mercato come autentiche, avrebbero potuto fruttare indebiti guadagni, stimati in cinquecentomila euro.

Nel 2019 sono state:

denunciate all’Autorità Giudiziaria 48 persone, di cui 16 per reati in danno del paesaggio;

persone, di cui per reati in danno del paesaggio; effettuate 16 verifiche sulla sicurezza di musei, biblioteche e archivi;

verifiche sulla sicurezza di musei, biblioteche e archivi; controllati: 717 beni nella Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti; 135 esercizi antiquariali e commerciali; 22 mercati e fiere del settore;

beni nella Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti; esercizi antiquariali e commerciali; mercati e fiere del settore; recuperati: 33 beni antiquariali, archivistici e librari; 41 reperti archeologici;

beni antiquariali, archivistici e librari; reperti archeologici; sequestrate 14 opere contemporanee contraffatte.

Il Nucleo tutela patrimonio culturale di Firenze, operando sul territorio della Toscana in sinergia con le altre componenti dell’Arma dei Carabinieri ed in particolare con il 4° Nucleo Elicotteri di Pisa, nonché con il supporto tecnico delle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio competenti per territorio, ha assolto alle funzioni di tutela e salvaguardia del patrimonio culturale anche mediante il monitoraggio dei siti archeologici terrestri e marini, nonché delle aree di interesse paesaggistico e dei sette siti Unesco della regione. Nel corso delle attività sono stati controllati:

35 siti tutelati da vincoli paesaggistici e monumentali;

siti tutelati da vincoli paesaggistici e monumentali; 31 aree archeologiche.

Di seguito, alcuni dei più significativi recuperi compiuti nel 2019 in provincia di Grosseto:

Grosseto: monitoraggio siti archeologici terrestri, marini ed aree paesaggistiche.

Dal 30 luglio al 30 ottobre 2019, nell’ambito della “Campagna a tutela del patrimonio paesaggistico e dei siti archeologici”, disposta sull’intero territorio nazionale dalla Divisione Unità Specializzate Carabinieri ed eseguita congiuntamente a militari del 4° Nucleo Carabinieri Elicotteri di Pisa, del Nucleo Carabinieri Subacquei di Genova, del Reparto Carabinieri del Parco Nazionale “Arcipleago Toscano”, Nas Livorno. Nil Livorno, N.il Lucca e funzionari Mibact di zona e l’ausilio della motovedetta dell’Arma di Porto Santo Stefano, il Nucleo Tpc ha monitorato siti archeologici terrestri, marini ed aree paesaggistiche. Nel corso dei servizi eseguiti: