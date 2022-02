Blitz dei Carabinieri: smantellata piazza di spaccio di droga, area ripulita dal Comune

Nel corso delle attività di contrasto allo spaccio di droga, negli ultimi giorni i Carabinieri della Stazione di Roccastrada hanno individuato e smantellato un rifugio, che con ogni probabilità era stato allestito per essere sfruttato per attività illecite. L’area si trova in una zona boschiva, in prossimità della S.P. 157 della frazione di Sticciano, nel comune di Roccastrada.

L’area era già monitorata, dato che era stato rilevato un traffico intenso, poco motivato da altre esigenze se non quelle di raggiungere la “piazza di spaccio”, e per cui i militari avevano svolto già in precedenza dei servizi volti a reprimere eventuali fenomeni illeciti, facendo per questo partire alcune segnalazioni amministrative a carico di persone trovate in possesso di modiche quantità di droga.

Ieri mattina, i militari della Stazione di Roccastrada hanno raggiunto l’area boschiva allo scopo di mettere fine all’attività di spaccio.

Sul posto non c’era nessuno, tuttavia sono stati trovati una tenda ed alcuni rifiuti, collocati proprio nella zona segnalata: il tutto a conferma innanzitutto dell’esattezza del punto individuato. Era infatti evidente che il covo era stato utilizzato fino a poco tempo prima dell’arrivo dei militari.

Grazie ad un’attenta perquisizione del covo e del terreno circostante, è stato possibile ritrovare, sotterrati in nel terreno, circa 80 grammi di hashish, chiaramente destinati alla vendita. La droga è stata sequestrata, in questo caso a carico di ignoti.

Il Comune di Roccastrada si è infine attivato per ripristinare l’area, effettuando una completa pulizia e risistemazione, che restituirà la zona alla libera fruizione di coloro che vogliono godere della natura del luogo.

Le attività di osservazione dei Carabinieri continueranno a concentrarsi, comunque, sulla zona, in modo da scongiurare eventuali riorganizzazioni di analoghi rifugi.