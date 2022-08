Carabinieri sventano furti: malviventi speronano l’auto dell’Arma e fuggono a mani vuote

Carabinieri sempre impegnati per la sicurezza dei cittadini, e non solo.

Nel periodo attuale, l’attenzione è rivolta anche, ed in particolar modo, a chi trascorre qui le vacanze, ma che suo malgrado, come in ogni località di mare o comunque di vacanza, si trova a volte a fare i conti con spiacevoli episodi di furti o rapine. I più frequenti sono i furti nelle auto ed in abitazione, in particolare nelle seconde case, sia di proprietà che prese in affitto temporaneo, che per ovvi motivi durante il giorno restano vuote per diverse ore.

In virtù di queste considerazioni, i Carabinieri pianificano in maniera ragionata, facendo riferimento ai dati di fatto, l’attività preventiva, monitorando le zone a maggior rischio ed impegnando lì le pattuglie più di frequente. Ieri, la prevenzione ha in un certo modo portato i suoi frutti: si tratta di furti sventati, non portati a termine, da una banda che, nel corso dei servizi coordinati svolti, in questo caso spefico, nella frazione di Punta Ala, è stata intercettata ieri pomeriggio.

La pattuglia della locale Stazione, nel corso del servizio, ha infatti notato una vettura con persone sospette a bordo, che però, vista da lontano la vettura con i colori dell’Arma, ha velocemente lasciato la zona, dove si trovano diverse ville. Immediatamente, la pattuglia ha diramato la nota di ricerca alle altre vetture in servizio. In particolare, una “gazzella” del Nucleo radiomobile di Grosseto, raggiunta Punta Ala, si è piazzata in una delle vie principali, intercettando poco dopo una macchina che in tutto corrispondeva a quella segnalata dai colleghi.

Nonostante i militari abbiano intimato l’alt, la macchina ha forzato il posto di blocco, urtando con violenza la vettura dell’Arma, danneggiandola nella parte anteriore. Ciò ha compromesso l’inseguimento, che i militari avevano tentato di ingaggiare, dato che pochi chilometri dopo i danni alla macchina hanno costretto i Carabinieri a fermarsi. La vettura in fuga invece, pesantemente danneggiata, ma solo alla carrozzeria, ha fatto perdere le sue tracce.

Le ricerche sono tuttora in corso, così come le attività tese all’individuazione dei soggetti. Al momento, inoltre, non si registrano furti avvenuti nella zona di Punta Ala dove la macchina era stata individuata.