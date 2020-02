Rubano 100 pesci in un’azienda ittica: scoperti dai Carabinieri e denunciati

Questa notte, i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Orbetello hanno denunciato due uomini di origini moldave, ma residenti nella cittadina lagunare, rispettivamente di 31 e 35 anni, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, per il furto di circa 100 esemplari di spigole e orate di allevamento del peso complessivo di circa 31 chili, rubati dalle vasche di una nota azienda ittica situata ad Ansedonia.

Il modus operandi, noto ai militari, è ben collaudato con l’impiego di grossi strumenti di cattura. L’operazione, che ha consentito di recuperare l’intera refurtiva dal valore complessivo di circa 400 euro e di riconsegnarla al legittimo proprietario, è scaturita da un semplice controllo di un’auto sospetta, parcheggiata nei pressi di un locale notturno poco distante dall’azienda ittica.

I militari dell’Arma, infatti, nell’ambito del quotidiano servizio di controllo del territorio, su segnalazione di un cittadino al 112, si sono portati immediatamente sul posto e, al termine degli accertamenti, è risultato che l’auto era intestata alla moglie di uno dei due malviventi, già arrestato in passato per analoghi episodi.

A questo punto, dopo essersi insospettiti per la a presenza di quel veicolo, i carabinieri hanno deciso di fermarsi in quel punto ed effettuare un appostamento per aspettare e identificare gli occupanti della macchina.

L’iniziativa è stata sicuramente premiata quando i carabinieri hanno notato i due uomini avvicinarsi a piedi all’auto con due grosse buste piene di pesce, ormai convinti di portare a termine il colpo.

Alla vista dei militari, i due ladri hanno tentato di disfarsi del bottino, ma ormai era troppo tardi. Portati entrambi in caserma per ulteriori approfondimenti, non hanno potuto fare altro che confessare di essere gli autori del furto.

I due uomini dovranno rispondere in concorso del reato di furto aggravato.

I carabinieri hanno dimostrato grande acume investigativo, che non hanno tralasciato nulla nell’approfondimento dell’auto sospetta, che in fondo ha tradito anche i due malviventi.