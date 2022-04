Non sa dove passare la notte: i Carabinieri le trovano un posto letto

Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo radiomobile di Follonica sono intervenuti in una via del centro, dove una donna, che aveva composto il numero di emergenza 112, ha chiesto aiuto perché in difficoltà.

La signora ha raccontato di non sapere dove passare la notte. L’agitazione e la preoccupazione l’hanno quindi spinta, non sapendo come affrontare la situazione, a contattare i Carabinieri. Ai militari, giunti immediatamente sul posto, la donna ha detto che fino a poco prima si trovava ospite nell’abitazione di una persona di sua conoscenza, ma, per motivi non ben precisati, adesso si trovava per strada.

Così i militari, nonostante i numerosi impegni derivanti dalla serata movimentata, hanno preso a cuore la vicenda. Nel giro di pochi minuti, anche grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Follonica, è stato reperito un posto letto nel dormitorio locale, fortunatamente attivo fino alla fine del mese aprile.

Non è ancora del tutto chiara la situazione della donna; ciò di cui è stata grata, è stata l’attenzione e la rapidità dell’intervento delle istituzioni, grazie alle quali, operando in maniera sinergica, è stata risolta la situazione. Una semplice, ma significativa dimostrazione di solidarietà.