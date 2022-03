“Cappuccetto rosso”: lo spettacolo per bambini in scena al Teatro degli Industri

La rassegna “Sipario incantato” propone un nuovo appuntamento per i più piccoli con la favola delle favole.

Domenica 27 marzo, alle 16, al Teatro degli Industri va in scena “Cappuccetto rosso“, con i danzatori della Compagnia EleinaD: Claudia Cavalli, Erica di Carlo, Francesco Lacatena, Marco Curci, Roberto Vitelli.

I biglietti sono disponibili online (comunegrosseto.ticka.it) o al botteghino del teatro, che domenica 27 marzo sarà aperto dalle 14.30.

Lo spettacolo è adatto ai piccoli dai sei anni in su. La favola questa volta è raccontata dal punto di vista del lupo, ossessionato dalla sua preda preferita, Cappuccetto rosso. Come in un sogno ricorrente, cura tutti i dettagli della cattura senza rendersi conto che questo gli costerà la vita perché il copione vuole così.

A dirigere i danzatori c’è Michelangelo Campanale in uno spettacolo costruito attraverso il corpo degli artisti, con un linguaggio non parlato, ispirato all’immaginario dei cartoni animati di inizio ‘900. Una danza di simboli che prende forma con le luci e i costumi di scena: citazioni pittoriche che raccontano con semplicità una fiaba eterna.