“Madonna con Bambino” e “Tinata”: nuovo appuntamento con “Capolavori d’arte e vino”

I due “Capolavori d’arte e vino” protagonisti del secondo appuntamento della rassegna promossa dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura sono la “Madonna con Bambino” di Rutilio Manetti e il “Tinata” di Monteverro.

L’appuntamento è per venerdì 18 novembre alle 18 nella chiesa dei Bigi. A condurre l’incontro saranno la sommelier professionista Ludmila Deli e il direttore del museo, Mauro Papa. Il costo di partecipazione è di 5 euro a persona (il biglietto d’ingresso al museo) compresa la degustazione, ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura; i posti sono limitati a 30 partecipanti, per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0564.488066 o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com. Nell’occasione, al museo sarà sempre possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Dopo la grande partecipazione registrata dal primo appuntamento, dedicato alla presentazione dell’iniziativa, ecco una nuova occasione per mettere in corrispondenza un capolavoro d’arte della Collezione Luzzetti con un vino d’eccellenza prodotto in Maremma, tra contemplazione e degustazione.

«L’opera che contempleremo nel prossimo appuntamento con “Capolavori d’arte e vino” – ricorda il direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa – è un olio su tela del XVII secolo. Lo stemma di Girolamo Tantucci, vescovo di Grosseto tra il 1622 e il 1637, indica la committenza locale di questo splendido dipinto denominato “Madonna con Bambino”, che fu realizzato a Roma da Rutilio Manetti, massimo esponente del caravaggismo senese e capace di esprimere nelle sue opere un’intensa poetica degli affetti. Con Ludmila Deli degusteremo il vino “Tinata” della tenuta di Monteverro, un Igt Toscana rosso del 2009 del quale la sommelier ci spiegherà le caratteristiche, come servirlo, berlo e apprezzarlo».

Gli appuntamenti successivi – sempre nella chiesa dei Bigi-Museo Luzzetti alle 18 – sono in programma venerdì 2 dicembre con l'”Immacolata Concezione” di Corrado Giaquinto e “Piemme” di Fattoria Le Pupille e venerdì 16 dicembre con “Allegoria della musica” di Giovanni Martinelli e “Pugnitello” di Roccapesta.