“Capolavori d’arte e vino”: nuovo appuntamento nella chiesa dei Bigi

Con il nuovo anno torna “Capolavori d’arte e vino“, la rassegna organizzata dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura che mette in corrispondenza un capolavoro d’arte della collezione Luzzetti con un vino d’eccellenza prodotto in Maremma.

L’appuntamento è per giovedì 12 gennaio alle 18 nella chiesa dei Bigi, in via Vinzaglio: il direttore del museo Mauro Papa e la sommelier Ludmila Deli parleranno del dipinto barocco “Salomone rende culto agli idoli” di Pier Dandini e del vino “Quinto 2019” della Tenuta il Quinto di Magliano in Toscana.

Il costo di partecipazione è di 5 euro a persona (il biglietto d’ingresso al museo) compresa la degustazione, ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura; i posti sono limitati a 30 partecipanti, per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0564.488066 o scrivere una mail a prenotazioni.clarisse@gmail.com. Nell’occasione, al museo sarà sempre possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

«Per questo nuovo appuntamento, che prosegue la rassegna inaugurata nelle ultime settimane del 2022 – dichiara Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse – con Ludmila Deli presenteremo e faremo degustare “Quinto 2019”, un taglio bordolese che rappresenta il prodotto di punta della Tenuta “Il Quinto” di Magliano in Toscana insieme allo splendido dipinto barocco “Salomone rende culto agli idoli” di Pier Dandini, uno tra i pittori più attivi a Firenze in epoca barocca».