“Capodanno sul sofà!”: il Conte Max ed altri artisti maremmani protagonisti al Teatro Moderno

Chi lo ha detto che per l’ultimo dell’anno non ci si debba divertire e scatenare come negli anni passati?

Di certo non il Comune di Grosseto che, non volendo lasciare soli i propri cittadini, invita tutti a mettersi comodi sul divano, vestiti a festa e a godersi le ultime ore di questo difficile anno. Ormai siamo pronti a lasciarcelo alle spalle e a ripartire con nuovo entusiasmo e in totale sicurezza, accompagnati metaforicamente per mano dal Conte Max, alias Massimiliano Venturacci che, con la sua energia e attraverso lo schermo di Tv9, dal Teatro Moderno di Grosseto, ospiterà un susseguirsi dei migliori musicisti del panorama musicale maremmano.

«“Capodanno sul sofà!” è un format che come amministrazione comunale abbiamo voluto promuovere proprio per non lasciare soli i grossetani durante il brindisi di fine anno, cercando di donare a tutti, per quanto possibile in questo momento di emergenza sanitaria, una serata all’insegna della leggerezza e dell’intrattenimento – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco, Luca Agresti -. Per questo abbiamo voluto chiamare a raccolta alcuni tra i migliori artisti del panorama grossetano che, presentati dal Conte Max, sapranno guidarci fino allo scoccare della mezzanotte, quando brinderemo ad un futuro fatto di speranza e di rinascita».

Quindi mettete in fresco le bollicine e sintonizzatevi tutti su Tv9, a partire dalle 21.30 di giovedì 31 dicembre.

Sarà un susseguirsi di musica dal vivo, risate sincere e dance music. I musicisti che hanno risposto alla chiamata del direttore artistico sono: i Dynamite 36, giovane band toscana formata da amici e studenti del liceo musicale del Polo Bianciardi di Grosseto, e proporranno musica inedita e cover; i musicisti della Superband Cmm, gruppo composto da 5 docenti della scuola di musica del CMM che si esibiranno su cover internazionali nella prima parte della trasmissione e successivamente con l’inarrestabile Conte Max, in un repertorio italiano.

I componenti sono: Andrea Morucci alla chitarra, Andrea Flaminio al pianoforte, Mirko Pieri al basso, Claudio Del Signore alla batteria e la splendida voce è di Simona Lippi.

Si esibiranno inoltre la vocalist Jole Canelli, che presenterà una sua nuova veste musicale, il violinista Alex Golini, che proporrà, supportato da un dj set, melodie evocative dal sapore internazionale, l’irresistibile gruppo Musica da ripostiglio, sodalizio musicale nato da più di venti anni grazie a Luca Pirozzi e Luca Giacomelli e con Raffaele Toninelli al contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla batteria. La loro inconfondibile allegria risuonerà tra pezzi originali del gruppo e cover di canzoni famose.

Sul palco anche il quartetto grossetano di musica rock/pop Riforma di Luca Berti, voce e basso, Luca Brandini, alla chitarra, Simone Giulietti, alla batteria, che suoneranno cover internazionali e pezzi propri.

Concluderà il “Capodanno sul sofà” il lungo dj set di Vincent dj.

Il sindaco, in compagnia di tutta la giunta, interverrà durante il corso della serata, per augurare a tutte le persone sintonizzate un felice 2021.

Questa serata è stata fortemente voluta dal sindaco, dal vicesindaco e dalla giunta, per non privare i cittadini del tradizionale veglione, ospitato in tutte le edizioni passate in piazza Dante.

Il Conte Max

Cantante intrattenitore musicale dal 1995, oggi anche Youtuber e compositore di canzoni e parodie maremmane, cabarettista oltre che ideatore di varie trasmissioni che vanno in onda su web e in televisione. Durante tutta la serata farà da collante tra i vari artisti presentando, cantando le sue canzoni, con gag, sorprese ed ospiti del suo clan.

Dynamite 36

Dynamite 36, giovane band Toscana formata soprattutto da amici, tutti studenti del Liceo musicale Polo Bianciardi di Grosseto. Faranno pezzi propri e cover.

Superband Cmm

Band formata da 5 docenti della scuola di musica del Cmm: alla chitarra Andrea Morucci, Andrea Flaminio al pianoforte, Mirko Pieri al basso, Claudio Del Signore alla batteria e Simona Lippi, voce, tutti professionisti con trascorsi con grandi artisti del panorama nazionale ed internazionale. Durante al serata si esibiranno su cover internazionali nella prima parte e successivamente con il Conte Max con un repertorio italiano.

Alex Golini

Musicista professionista di violino, tantissime collaborazioni, tra cui Massimo Ranieri, Giorgio Albertazzi, Gianni Togni, Erminio Sinni e tanti altri. Durante la serata, supportato dal Dd Set, suonerà il suo violino con melodie internazionali e nazionali.

Musica da ripostiglio

Una realtà musicale nata dal ventennale sodalizio artistico di Luca Pirozzi e del chitarrista Luca Giacomelli, a cui si sono aggiunti successivamente Raffaele Toninelli al contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla batteria. Tantissime esibizione tra teatri, televisioni nazionali, al fianco di grandi artisti come Pierfrancesco Favino, Paolo Sassanelli, Giorgio Tirabassi, Rocco Papaleo, Mariangela D’Abbraccio, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, Isabella Ferrari, Alessandro Haber, Claudio Santamaria, Giuliana De Sio, Vincenzo Salemme. Suoneranno le loro canzoni ed altre cover.

Riforma

I Riforma sono formati da Luca Berti (basso e voce), Luca Brandini (chitarra), Simone Giulietti (batteria), nascono nella città di grosseto come quartetto pop/rock di cover di artisti internazionali, ma successivamente si stabilizzano come trio, componendo pezzi propri.

Dj Vincent

Vincenzo Sebastiani, dj conosciuto in vari locali della Maremma, sarà da supporto durante la serata al Conte Max e da Alex Golini con il violino.