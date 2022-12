Capodanno in paese: tutti in piazza il 31 dicembre con la musica del Kartika Club

Sabato 31 dicembre, a Santa Fiora, tutti in piazza Garibaldi, a partire dalle 22.30, per la grande festa dell’ultimo dell’anno organizzata da Comune e pro loco in collaborazione con il Kartika Club.

La serata sarà animata dai dj del Kartika: DJ Imbo e DJ Leto e da Freddy the voice, che faranno ballare tutti fino a tarda notte.

Domenica primo gennaio, alle 17.30, al Teatro Camilleri, si terrà il tradizionale concerto del primo dell’anno della Filarmonica “Gioberto Pozzi”, diretta dal maestro Daniele Fabbrini, dal titolo “Sinfonia svelata”, un viaggio nella storia delle ouverture e dei preludi di famose opere classiche.

Informazioni: https://www.ticketsms.it/en/event/TVuWGJ6T

Scrivere all’indirizzo e-mail filarmonicapozzi@gmail.com per le prenotazioni.