Ferragosto: il Capodanno d’estate alle Terme di Saturnia

Alle Terme di Saturnia il Ferragosto si trasforma nel Capodanno d’estate.

La trasparenza dell’acqua e del ghiaccio, la raffinatezza delle bollicine e dei sapori del mare, la freschezza della musica dal vivo, la sorpresa degli intrattenimenti, la luce estiva di una notte di plenilunio. Entriamo in un mondo estivo magico, eppure del tutto naturale. Una vacanza per trasformare un’esperienza di Ferragosto in un Capodanno estivo, un ricordo indelebile della bellezza unica al mondo della quale ci si può circondare. Una fuga estiva per vivere il 14 agosto come un Capodanno estivo.

Brindisi al tramonto

I festeggiamenti inizieranno nel pomeriggio con brindisi al tramonto, dalle 17 alle 20 happy hour itinerante con sommellier di ostriche Red Oyster, cocktail bar a bordo sorgente e live music.

Aperitivo alla fontana

Dalle 20 alle 21 la fontana della piazzetta verrà allestita ad ice bar, con ricco buffet di cruditè di pesce.

Cena a bordo sorgente

La cena al 1919 Restaurant, a bordo della millenaria sorgente, sarà animata da due momenti di spettacolo a sorpresa: una speciale esibizione di danza in sfere sull’acqua e un duetto di musica dal vivo su una pedana galleggiante si alterneranno agli indimenticabili sapori del menu degustazione.

Festa di luna piena

Dalle ore 23.30 uno spettacolo pirotecnico arricchirà il dolce momento dedicato al buffet dei dessert che verrà allestito sotto al gazebo illuminato dalle tipiche lucine estive. La notte si concluderà a ritmo di musica dal vivo con danze al chiaro di luna piena ed eccezionalmente, solo per questa serata, con un indimenticabile bagno di plenilunio in sorgente.

Questa offerta include:

3 notti in camera doppia;

ricca colazione a buffet;

evento di Capodanno d’estate;

1 trattamento specifico viso per lei e 1 massaggio totale per lui;

ingresso illimitato alla sorgente termale;

ingresso illimitato alle Terme con 4 piscine, idromassaggi e percorsi termali, bagno romano con sauna e bagno turco;

palestra, campo da tennis e Golf Driving Range;

riduzione del 10% su tutti i trattamenti in Beauty Clinic prenotati entro il 9 agosto.

L’offerta è valida per soggiorni con arrivo tra il 12 agosto e il 14 agosto. Tariffe a partire da 1.515,00 euro per 3 notti per camera doppia.

Informazioni al link: https://www.termedisaturnia.it/it/hotel/offerte/speciale-ferragosto