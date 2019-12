Street food, teatro, volontariato, festa di Capodanno e primo bagno dell’anno: gli appuntamenti a Castiglione

L’ultimo fine settimana del 2019 e nel primo weekend del 2020 torna, in versione natalizia, lo “Street food castiglionese“.

Da venerdì 27 dicembre, per proseguire il 28 e il 29 dicembre e nuovamente il 3, 4 e 5 gennaio, per le vie del paese si potranno consumare ottimi piatti street food proposti dai locali partecipanti, pagando con un gettone del valore di 3 euro, che potrà essere acquistato in anticipo o durante i giorni di svolgimento di questo evento, sia al ristorante “Antonietta”, dalle 18 alle 22 e la domenica dalle 11.30 alle 14.30, sia all’ufficio Iat nell’orario di apertura.

Sempre venerdì 27 dicembre, alle 16, Palazzo Centurioni, nel cuore del borgo medioevale, ospiterà “Cenerentola”, lo spettacolo teatrale a ingresso gratuito per i bambini dai 5 ai 12 anni, messo in scena dal Teatro Studio.

Domenica 29 dicembre, dalle 8.30 fino a sera, in piazza Orsino Orsini si terrà la manifestazione “Aspettando Capodanno – 360° di solidarietà”, organizzata dalle associazioni locali di volontariato: il comitato della Cri di Castiglione della Pescaia, “Insieme in rosa”, il distaccamento della Vab e la Confraternita della Misericordia di Buriano. Nei vari gazebo i bambini potranno prendere parte a molte attività, come il “Trucca bimbi”, assistere a dimostrazioni cinofile di salvataggio, a quelle di pronto soccorso e vedranno in azione il ciuchino della Pet terapy.

L’ultimo dell’anno Castiglione della Pescaia avrà come location dedicata ai festeggiamenti piazza Garibaldi, con lo spettacolo di “Radio Mania live tour”. Il programma musicale prenderà il via alle 22:30 con la band live “Deeradio”, attorno alla mezzanotte saliranno sul palco i deejay e speaker di RadioMania per dare il benvenuto all’anno nuovo e con la loro musica resteranno in diretta radiofonica fino alle 2.30 del mattino.

Nel giorno di Capodanno, alle 11, è confermato nella cittadina costiera l’ormai tradizionale primo bagno dell’anno, giunto all’ottava edizione. I temerari, che ogni anno sono in aumento, si ritroveranno sul lungomare di Ponente, nei pressi del piazzale Maristella. Alle 16.30, in piazza Garibaldi. andrà in scena lo spettacolo della band “La settima onda”, un’acclamata cover band dei Nomadi.

Palazzo Centurioni aprirà di nuovo i battenti nel pomeriggio di sabato 4 gennaio ospitando un altro spettacolo per bambini dal titolo “I pirati” e per la sera della vigilia dell’Epifania arriverà la Befana nelle frazioni di Buriano, Tirli e Vetulonia.