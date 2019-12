Musica live e dj set: in arrivo il Capodanno nelle piazze dell’Argentario

Sarà un Capodanno in piazza quello che si prepara a festeggiare l’Argentario nella notte del 31 dicembre. Un San Silvestro che sarà all’insegna della musica e del divertimento e che vedrà protagoniste le piazze principali dei due centri.

Il programma prevede musica live e Dj set.

In piazza dei Rioni, a Porto Santo Stefano, a partire dalle 23.30, The Longboarders accenderanno la serata con musica live celebrativa dei brani che hanno fatto la storia del rock’n’roll anni 50′ con uno spettacolo coinvolgente, rivolto ad un pubblico di tutte le età. A seguire, arriverà il Dj Set di Maurizio Amadio aka Mauama, che porterà avanti la notte di San Silvestro con una selezione musicale di revival e contemporary hits.

A Porto Ercole la festa sarà in piazza Roma, dove alle 23 la band grossetana The Uncertain proporrà “Icons”. Il titolo dello spettacolo è un nuovo concept di musica live. Un no stop di musica che passa attraverso la dance music dei mitici anni ’80 e ’90 fino ad arrivare ai giorni nostri in uno spettacolo fatto di colori ed effetti speciali.