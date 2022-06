Torna Capalbio Libri: la manifestazione si terrà all’anfiteatro del Leccio, svelate le date

Torna Capalbio Libri, il festival sul piacere di leggere.

Anche quest’anno un programma ricco di sorprese durante le manifestazione e sulla condivisione della lettura come strumento di crescita.

La XVI edizione, che quest’anno si terrà dal primo al 7 agosto in una nuova e iconica location: l’anfiteatro del Leccio, un’area panoramica da cui è possibile ammirare il borgo di Capalbio e tutta la valle maremmana, fino allo scorgere del mare. Location su cui l’attuale amministrazione punta per realizzare un’importante opera architettonica di riqualificazione dedicata proprio alla fruizione culturale.

Capalbio Libri, ideato da Andrea Zagami e organizzato dall’agenzia di comunicazione integrata Zigzag, è promosso dall’associazione “Il piacere di leggere” che, grazie anche all’importante contributo della Regione Toscana, del Comune di Capalbio e alla collaborazione della Fondazione Capalbio, continua a rinnovare la sua offerta, confermando, dopo il successo della XV edizione, i suoi due nuovi format, Capalbio Kids e Capalbio Talks. Il primo dedicato alla narrativa per ragazzi e bambini e il secondo sui temi più attuali e interessanti della contemporaneità italiana e non solo.

Nella suggestiva location dell’anfiteatro del Leccio sono previsti sette giorni di incontri, con autori, lettori, spazi di dibattito e condivisione. Doppie serate, sempre a partire dalle 19, orario che permetterà agli ospiti di godere anche del panorama unico dell’anfiteatro.

Oltre al programma del festival, la nuova edizione vedrà l’inserimento, prima e dopo la rassegna letteraria, di una serie di incontri che accompagneranno gli amanti della lettura per tutta l’estate.

A inaugurare questi incontri ‘fuori rassegna’ sarà Dacia Mariani che, in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, presenterà a Capalbio, il 28 giugno alle 18, alla biblioteca di Capalbio La Piccola – in via Giacomo Leopard, 3 – il suo ultimo saggio “Caro Pier Paolo” (Neri Pozza). A dialogare con lei, lo scrittore Paolo Di Paolo e il giornalista Eugenio Murrali. Sarà un’occasione importante per i cittadini e gli ospiti di Capalbio per ascoltare una toccante testimonianza su uno degli autori e intellettuali italiani più amati e controversi.

Il secondo incontro fuori rassegna è organizzato da Capalbio Libri nel comune di Roccastrada, il 16 luglio, alle 18, in piazza Senesi a Roccatederighi, dove verrà presentato l’ultimo saggio di Sergio Rizzo “Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia” (Solferino).

Altra novità fuori programma: il 24 luglio, all’anfiteatro del Leccio, Capalbio Libri presenta, in collaborazione con la Fondazione Capalbio, un recital di Lucrezia Lante della Rovere, “Le donne di Malamore”, tratto dal libro di Concita Di Gregorio “Malamore”, edito da Einaudi.

I libri e gli autori in programma nella sedicesima edizione di Capalbio Libri dal primo al 7 agosto verranno annunciati a Firenze in una conferenza stampa martedì 12 luglio alle 12.30, nel palazzo della Regione, con il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini, e il direttore del festival Andrea Zagami.