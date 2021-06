Capalbio, al via un intervento di miglioramento infrastrutturale sul depuratore de La Torba

Al via a Capalbio via un intervento di miglioramento infrastrutturale sul depuratore de La Torba. I lavori – per un investimento di circa 40mila euro – inizieranno lunedì 7 giugno e interesseranno sia la parte strutturale dell’impianto che le componenti elettromeccaniche, inclusa la sostituzione di alcuni macchinari. L’intervento, oltre a garantire una migliore resa complessiva del depuratore, consentirà di risolvere alcune problematiche recentemente emerse, che l’amministrazione comunale ha segnalato ad AdF e a cui l’azienda ha dato subito una pronta risposta, attivandosi per il loro superamento. I lavori avranno una durata di circa tre settimane: durante questo periodo sarà assicurato il funzionamento delle sezioni attive dell’impianto.

AdF prosegue così il suo piano di investimenti per dotare il territorio di infrastrutture sempre migliori, con un’attenzione particolare al settore della depurazione, per restituire all’ambiente una risorsa di qualità che lo mantenga nel suo stato ottimale, confermando il proprio impegno a lavorare per il benessere della comunità e del territorio.

“Ringrazio Acquedotto del Fiora che si è subito attivato, dopo la nostra segnalazione, per valutare il da farsi e dare avvio all’intervento di miglioramento: è una prova della grande collaborazione che abbiamo sempre avuto. Quello che partirà lunedì è un intervento importante – dichiara il vicesindaco di Capalbio Giuseppe Ranieri – che permetterà di intervenire sul problema dei cattivi odori che, negli ultimi giorni, alcuni cittadini avevano sollevato”.