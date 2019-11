Papini: “La nascita del gruppo Lega in Consiglio tradisce la fiducia degli elettori”

La lista civica “Il Comune di Tutti” esprime “il proprio dissenso sulla scelta fatta dai tre consiglieri comunali Ulderico Brogi, Paolo Pazzagli e Lorenzo Piras, eletti nella lista civica ‘Un Futuro per Tutti’, di abbandonare la veste civica e formare il gruppo Lega nel Consiglio comunale di Roccastrada“.

“Questa scelta è profondamente irrispettosa verso tutti i cittadini che hanno dato la loro fiducia votando la lista civica e verso coloro che ne hanno sostenuto con il loro impegno la nascita e la partecipazione alle ultime elezioni amministrative del Comune – spiega Canzio Papini, membro di ‘Il Comune di Tutti’ -. Formando il gruppo Lega essi hanno distrutto un progetto di lungo termine teso a dare un governo civico al nostro Comune, che ne ha veramente bisogno per uscire da quella ‘ottantenne cappa di potere’ di cui è vittima e che ne ha generato il lento preoccupante declino“.

“Non riconosciamo la loro presenza in Consiglio comunale nella loro ‘nuova veste’, non rappresentano più i cittadini che li hanno delegati a rappresentarli come civici scegliendo una via prettamente ‘partitica’ in antitesi con la lista civica ‘Un Futuro per Tutti’, che di fatto adesso non è più presente in Consiglio comunale – termina Papini -. Il gruppo lista civica ‘Il Comune di Tutti’, se pur non rappresentato in Consiglio comunale, è come sempre al servizio solo e soltanto di tutta la comunità“.