“Canto di Natale”: musica e reading nella chiesa di San Leopoldo

Il laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio di Grosseto e il coro “Roberto Goitre” di Follonica hanno il piacere di annunciare che sabato 17 dicembre, alle 21.00, nella chiesa di San Leopoldo a Follonica, andrà in scena “Canto di Natale” (“A Christmas Carol”) di Charles Dickens.

Sarà una serata dedicata al Natale, nella quale l’attore e regista Giacomo Moscato, attraverso le tecniche teatrali del reading e dello storytelling, darà vita a una delle storie natalizie più entusiasmanti della storia della letteratura, in un’atmosfera resa ancora più preziosa dai canti natalizi che saranno eseguiti dal vivo dal coro “Roberto Goitre” di Follonica, diretto dal maestro Valentina Toni.

L’evento è organizzato dal Forum per il Volontariato con la collaborazione della parrocchia di San Leopoldo ed ha il patrocinio del Comune di Follonica.

“Speriamo davvero, come Forum per il Volontariato, che la visione e l’ascolto di questa bellissima favola di Dickens aiutino anche noi a riflettere sul senso profondo del Natale e ci aiutino a capire come ognuno, nel suo piccolo, può fare qualcosa per cambiare il mondo – si legge in una nota -. Il volontariato, che a Follonica è così presente in tutte le varie attività cittadine, è una dimostrazione concreta di come si possa davvero fare qualcosa per gli altri e, attraverso questo, si possa migliorare anche come persone e si possa stare meglio con noi stessi”.

L’ingresso è gratuito.