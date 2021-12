Christmas Carols: i bambini cantano il Natale per le vie della città

Interrotto l’anno scorso per l’emergenza sanitaria, questo anno il Christmas Carols sarà realizzato di nuovo, con tutti i dispositivi di sicurezza necessari.

I docenti della scuola primaria “Don Milani” e della secondaria di primo grado “Arrigo Bugiani” non hanno infatti voluto togliere agli alunni e alle alunne questa attività estremamente inclusiva e coinvolgente che regala a Follonica l’allegria dei bei bambini e delle bambine che attendono le feste con gioia.

Giovedì 16 dicembre, gli alunni e le alunne delle due classi quinte della primaria “Don Milani” sfileranno con la classe I F della scuola secondaria di primo grado “Arrigo Bugiani”: un gruppo di chitarristi della scuola secondaria di primo grado “Bugiani” aprirà il corteo, la partenza è prevista per le 11 dalla scuola secondaria “Bugiani”, per passare poi dal palazzo comunale e in via Roma, fino al lungomare. Proseguiranno poi verso i quartieri di Senzuno e Cassarello.

Il giorno seguente, il 17 dicembre, sfileranno invece gli alunni e le alunne delle due classi quinte di via Buozzi, insieme alla I D della scuola secondaria di primo grado “Arrigo Bugiani”. Anche in questo caso la partenza sarà alle 11 dalla scuola secondaria “Bugiani”, per arrivare sotto al palazzo del Comune e proseguire in via Roma. Il corte passerà poi da piazza a mare, passando sul lungomare verso le tre Palme per raggiungere infine i quartieri Centro e Chiesa. Il progetto, realizzato dai docenti Monica Grandi, Stefano Scalzi e Catia Governatori, da anni porta l’allegria delle feste per le vie della città.

Il progetto rientra in un percorso più ampio di attività svolte in continuità all’interno dell’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” tra la scuola primaria e secondaria di primo grado, dove gli alunni della scuola primaria realizzano attività con i docenti della scuola secondaria e con gli alunni che già la frequentano. Inoltre, insieme a tante altre attività, questo progetto agevola un percorso più armonioso nel passaggio tra scuola primaria e secondaria di primo grado.

Il Christmas Carols persegue poi tantissimi obiettivi dell’Istituto: fare partecipare tutti gli alunni e le alunne ad un’attività facendo sentire tutti protagonisti, insegnare a stare insieme cantando, marciando e creando così uno spirito di gruppo, divertirsi in modo sano mantenendo tutte le precauzioni necessarie, uscire dalle proprie aule portando l’attività realizzata in classe per le strade della propria città.