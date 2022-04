Tornano i canti del Maggio: le squadre di maggerini sfilano lungo il centro storico

Domenica primo maggio, alle 16, a Massa Marittima si festeggia il maggio in tutto il centro storico con i tradizionali canti delle squadre di maggerini, che indossano cappelli di paglia addobbati di fiori. La festa è promossa dall’associazione “Le brutte persone” con il patrocinio del Comune. La sfilata delle squadre di maggerini partirà da piazza XXIV Maggio, nella parte alta della città, e attraverso varie tappe raggiungerà la piazza centrale di Massa Marittima, dove tra gli addobbi floreali proseguiranno i canti del maggio.

Parteciperanno diverse squadre di maggerini della zona, grazie alle quali viene mantenuta viva una tradizione, che riparte dopo due anni di fermo legati alla pandemia.

“Le squadre di maggerini portano avanti una forma itinerante di canto tradizionale molto diffusa in Maremma e nel territorio massetano – afferma Irene Marconi, assessore comunale alla cultura –. La presenza delle squadre nel comune di Massa Marittima è stata costante e continua negli anni e in tutte le frazioni. Da Ghirlanda a Valpiana, da Cura Nuova a Tatti, sono presenti una o più squadre. Ogni gruppo è composto da alcune figure caratteristiche: come i poeti estemporanei in ottava rima, l’alberaio, che ha il compito di portare il ramo di alloro addobbato, simbolo di abbondanza; i suonatori di fisarmonica o chitarra, i maggerini che cantano e il corbellaio che tiene il cesto di vimini in cui vanno riposti i doni. Tradizione vuole, infatti, che i maggerini si spostino per le campagne da un podere all’altro ottenendo in dono dal padrone di casa del cibo, come ricompensa per l’esibizione. L’arrivo dei maggerini, oltre a portare allegria, era di buon auspicio per il raccolto. Grazie alle squadre viene tramandata questa tradizione coinvolgendo anche le nuove generazioni. L’associazione ‘Le brutte persone’ ha allestito il centro di Massa Marittima in modo da accogliere al meglio le squadre del maggio che decideranno di partecipare. Sappiamo che in giro per la Maremma ci sono diversi raduni, ma approfittiamo per rinnovare l’invito a partecipare a questo momento di festa a Massa Marittima, il primo maggio, dalle 16 in poi”.

Nella foto: una squadra di maggerini a Ghirlanda