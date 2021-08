Forum Ambiente, aperte le candidature: ecco i requisiti richiesti

Il Comune di Follonica invita i cittadini e le cittadine che intendono far parte del Forum Ambiente a presentare le proprie candidature.

Il Comune ha pubblicato un avviso per reperire fino a un massimo di dieci cittadini non aderenti ad alcuna associazione o movimento formalmente costituito e fino a dieci cittadini che fanno parte della vita associazionistica della città. In particolare, questi ultimi dovranno far parte da almeno un anno (alla data dell’istituzione del Forum) di un’associazione del territorio il cui statuto individui tra le finalità primarie la tutela della salute e dell’ambiente. Non possono presentare la propria candidatura rappresentanti di partiti politici, sindacati o associazioni con finalità imprenditoriali.

Il Forum svolge funzioni di partecipazione della cittadinanza su tematiche di interesse generale attinenti alla tutela della salute e dell’ambiente e ha un ruolo propositivo e consultivo nei confronti della giunta e del consiglio comunale. Tale ruolo non dovrà coincidere o sommarsi con l’attività di consultazione istituzionale garantita dalle commissioni consiliari in carica e potrà essere la sede per consentire approfondimenti e favorire la partecipazione di soggetti esterni. Il Forum ha inoltre l’obiettivo di promuovere la partecipazione, il coinvolgimento, l’informazione e la formazione dei cittadini relativamente alle tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile della città.

Il Forum ha natura continuativa e la sua durata coincide con quella della legislatura in carica. Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino al prossimo 20 settembre: basta presentare al protocollo generale dell’Ente il modulo che può essere scaricato dall’Albo pretorio del Comune.

Il modulo, in alternativa, potrà essere inviato via Pec all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it entro il 20 settembre 2021. I nominativi dei componenti (e dei loro supplenti) saranno determinati a seguito di apposito avviso pubblicato nell’Albo pretorio online e nel sito web istituzionale del Comune. Nel caso in cui le candidature siano superiori al numero massimo di componenti previsto, in mancanza di un accordo finalizzato al rispetto del numero o ad un’eventuale rotazione, si procederà con sorteggio pubblico.