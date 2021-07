Verso le amministrative: Alessio Teodoli si candida a sindaco di Capalbio

E’ ufficiale: Alessio Teodoli è il candidato sindaco alle elezioni amministrative comunali che si svolgeranno a Capalbio nell’autunno 2021.

Alessio Teodoli, nato nel 1975, dipendente statale della Asl, marito, padre di due bambine, si presenta a capo della lista “Vivere Capalbio”.

Una lista, un gruppo civico, che giornalmente raccoglie consensi e si amplia. Un melting pot di esperienze ed idee che si indirizzano verso un’unica direzione, favorendo l’iniziativa e la partecipazione delle cittadine e dei cittadini.

“Conosco perfettamente la macchina politica e amministrativa, ma non voglio identificarmi come un politico. Sono un cittadino che si mette a servizio del proprio territorio per accogliere e soddisfare – dichiara Teodoli, parlando del suo impegno e del suo essere un candidato a tutto tondo -. Essere sindaco non è un traguardo, ma una dedizione costante, quotidiana e concreta”.

Il programma politico, che verrà presentato nei prossimi giorni, non tralascia nessun tema, ponendo la giusta attenzione e focalizzazione su tutte le sfaccettature del tessuto sociale capalbiese. Le parole chiave: ascolto, trasparenza e inclusione.