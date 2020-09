Verso le Regionali, Daniela Castiglione: “Ecco perchè ho deciso di candidarmi”

“In questi giorni ho accettato la proposta di candidatura per il collegio elettorale di Grosseto. In Maremma avrò dunque l’onore e l’onere, in qualità di unica donna in lista, di rappresentare il Movimento 5 Stelle alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Toscana, in programma il 20 ed il 21 settembre“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Daniela Castiglione.

“I motivi che mi hanno spinto ad accettare, oltre alla determinazione ed al coraggio dimostrato in questa scelta dalla candidata alla presidenza della Regione Toscana, Irene Galletti, sono molteplici e tutti egualmente significativi – spiega la candidata -. Tra questi vi è, in primo luogo, l’importanza ed il valore del gruppo locale del Movimento 5 Stelle, composto da simpatizzanti ed attivisti di tutta la provincia, con il quale da molti anni abbiamo instaurato un rapporto di fiducia e condivisione di idee e azioni volte al servizio del bene comune. Ho accettato la candidatura perché essa nasce, innanzitutto, come una proposta orientata al costruire, al fare la ‘differenza’ in risposta alla crescente e diffusa ‘indifferenza’ che ha origine, molto spesso, proprio in seno alle stesse istituzioni pubbliche“.

“Negli ultimi decenni la diminuzione di investimenti e di competitività ha polverizzato in Maremma interi settori produttivi di eccellenza, spazzando via professionalità e lavoratori di ogni categoria, lasciando ai margini giovani e meno giovani. Dobbiamo invertire questa tendenza – continua Daniela Castiglione -. La politica ha infatti il dovere di garantire ai bambini spazi adeguati e accesso agli asili nido, ai giovani lavoro e speranza nel futuro, agli anziani ed alle famiglie in difficoltà assistenza ed azioni in grado di sollevarli da condizioni di disagio e povertà, assicurando un miglioramento della vita. Dobbiamo aumentare gli investimenti in ricerca, università e diritto allo studio perché, nonostante quanto fatto, siamo ancora tra i Paesi europei che spendono meno risorse nell’istruzione. La Regione Toscana deve fare di più e meglio per i nostri figli, lavoratori e studenti pendolari o fuori sede che oggi non hanno le stesse opportunità degli altri giovani toscani“.

“I tagli di questi anni alla sanità regionale, concepiti per aumentare il peso dei privati, hanno poi mostrato durante l’emergenza coronavirus tutto il peso di azioni tanto inique e sconsiderate. In Toscana occorre una sanità più vicina alle persone, che rafforzi la medicina territoriale e la rete dell’assistenza domiciliare. Coloro che, sia a destra come a sinistra, si propongono per il governo della Regione, hanno dimostrato invece di avere una visione orientata al mantenimento dei profitti e delle rendite di posizione a svantaggio delle esigenze dei cittadini. In Maremma le comunità sono storicamente incentrate sulle relazioni, occorre pertanto investire in una maggiore integrazione tra sanità e politiche sociali per la creazione, in collaborazione con il Terzo Settore e le reti del volontariato, di un nuovo piano contro le disuguaglianze e le solitudini – termina la candidata -. Perché ogni luogo è importante, così come è importante ogni persona che vive in Maremma. In questa prospettiva non si può che trovare ispirazione dalla definizione di un grande maremmano d’adozione, don Luigi Ciotti, fondatore di ‘Libera’: ‘Politica significa sentirsi responsabili del bene comune, fare la propria parte per difenderlo e per promuoverlo, come ci chiede la Costituzione'”.