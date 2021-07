Verso Grosseto Capitale italiana della cultura: il Comune definisce il dossier per la candidatura

Oggi il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il vicesindaco e assessore alla cultura Luca Agresti e il segretario generale Luca Canessa hanno incontrato i due rappresentati di Promo Pa, Gaetano Scognamiglio, fondatore e presidente della fondazione, e Annalisa Giachi, Senior Policy Analist e coordinatrice delle ricerche.

La fondazione è in città per incontrare le istituzioni e gli stakeholder del territorio in modo da procedere alla preparazione del dossier di candidatura per Grosseto Capitale italiana della cultura 2024.

Il 16 luglio il Mibact ha infatti pubblicato il bando in cui si fissano le linee guida, i criteri di valutazione e la scadenza per presentare il dossier di candidatura per il 19 ottobre 2021.

L’obiettivo del rapporto di collaborazione con la fondazione Promo PA è quello di supportare l’amministrazione comunale non solo per il processo di candidatura, ma anche per l’affiancamento in un’eventuale fase finale, qualora Grosseto dovesse rientrare tra le prime 10 città classificate.

La fase iniziale dei lavori prevede l’instaurazione di un percorso di ascolto con gli stakeholder, gli sponsor e i partner pubblici e privati del territorio attraverso interviste, incontri e focus group che hanno lo scopo di rinforzare collaborazioni anche di carattere economico e di coinvolgere il comparto produttivo locale in iniziative volte a sostenere eventi culturali sul territorio.

Una volta tessuta la rete dei rapporti tra operatori culturali, fondazioni ed enti sarà possibile focalizzare e definire l’offerta culturale del territorio e i progetti prioritari da inserire nella candidatura secondo i principi ambiente, cultura e benessere.

A questo punto sarà possibile stabilire la redazione del dossier, contenente il progetto culturale con la descrizione degli assi strategici della candidatura, il cronoprogramma delle attività previste, il quadro degli investimenti per il triennio 2023-2025, la governance della candidatura, il quadro degli investimenti e del budget, più una sintesi del progetto.

“Il bando del Ministero della Cultura è arrivato decisamente in anticipo rispetto a quanto previsto, ma l’amministrazione comunale è pronta, grazie al supporto di un esperto nel settore come Promo Pa, ad accogliere la sfida e a presentare entro ottobre il dossier di candidatura – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco Luca Agresti –. La giornata di oggi segna infatti l’avvio del lavoro sul territorio e siamo certi che gli stakeholder della Maremma sapranno dare una risposta entusiasta ed efficace a questo grande, ambizioso progetto”.