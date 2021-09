Verso le amministrative, ecco i dieci uomini di Patto per il Futuro: “Altri 5 anni di ottima amministrazione”

“Competenza, esperienza amministrativa e serietà sono le caratteristiche che contraddistinguono i candidati della lista Patto per il Futuro“.

A dichiararlo è Andrea Casamenti, sindaco uscente e candidato alle elezioni amministrative di Orbetello.

“Molti indipendenti, rappresentanti della società civile stimati e radicati. Garantiamo altri cinque anni di stabilità amministrativa con una squadra unita e compatta – spiega Casamenti –. I cittadini non possono permettersi di ritornare ai litigi e alle divisioni della scorsa legislatura con gli stessi protagonisti di quel fallimento amministrativo“.

I candidati uomini della lista Patto per il Futuro Casamenti Sindaco sono:

Roberto Berardi. Consigliere comunale con delega a lavori pubblici, Polizia Municipale, laguna, Protezione Civile, si ricandida come esponente di Forza Italia al Consiglio comunale nella lista Patto per il Futuro – Casamenti Sindaco.

Eletto al Senato della Repubblica nel 2018 in rappresentanza del collegio uninominale Toscana 7, è il primo politico di Orbetello a rappresentare la comunità in parlamento.

“Colonna portante di questi cinque anni di consiliatura, è stato sempre presente sul territorio, sempre disponibile e sempre reperibile – spiega Casamenti -. Si è distinto inoltre nelle emergenze affrontate come Protezione Civile: mareggiate, incendi, tornado. In prima fila, fin da subito, per l’emergenza Covid-19; ha dimostrato di essere sempre presente ovunque vi sia stata un’emergenza, una garanzia. Sotto la sua infaticabile guida sono stati portati a termine e/o già affidati lavori pubblici strategici per la comunità come: la nuova piazza di Fonteblanda, la riattivazione del pozzo Terme Osa, la riqualificazione del Museo Guzman, il Muro della Corte ex Frontone, la nuova recinzione dei Giardini Chiusi, la nuova scuola elementare di Albinia, le cucine dell’Alberghiero, la sistemazione della via Maremmana ad Albinia, il nuovo bocciofilo di Albinia, l’escavo del porto di Talamone, la nuova scuola materna di Neghelli, il nuovo giardino della scuola di Orbetello Scalo, ripascimenti e barriere soffolte nelle spiagge, progetto Feamp della laguna, la pista ciclabile di Giannella, decine di chilometri di nuove strade su tutto il territorio, manutenzione puntuale e continua di 60 ettari di verde pubblico, centinaia di interventi sulle Scuole e tantissimi altri interventi per un totale di oltre 21 milioni di lavori pubblici in 5 anni”.

Luca Teglia. Consigliere comunale e assessore uscente a urbanistica, patrimonio, personale, porto di Talamone e trasporti, si ricandida al Consiglio comunale nella lista Patto per il Futuro – Casamenti Sindaco. 59 anni. Imprenditore. È stato vicepresidente della Provincia di Grosseto. È presidente della Asd Atletico Maremma.

“È riuscito a far approvare il regolamento urbanistico portuale di Talamone – spiega Casamenti -. Ha risolto la problematica relativa all’escavo del porto di Talamone atteso da tempo, intervento poi andato a buon fine. Sta portando alla conclusione il procedimento del nuovo Piano strutturale e Piano operativo del Comune di Orbetello, che ridisegneranno l’assetto urbanistico e economico del nostro territorio”.

Giorgio Checcacci. Si candida come indipendente al Consiglio comunale nella Llsta Patto per il Futuro – Casamenti Sindaco. È stato presidente del Circolo Cultura e Sport di Polverosa. È stato Consigliere comunale.

“Molto attivo da sempre per le problematiche della frazione dove vive – sottolinea Casamenti -. È un punto di riferimento importante per Polverosa“.

Mirko Roncucci. Si candida come indipendente al Consiglio comunale nella lista Patto per il Futuro – Casamenti Sindaco. 28 anni, cofondatore e vicepresidente dei Ragazzi dell’Idro. Da sempre impegnato nelle politiche giovanili e nella realizzazione di eventi per i ragazzi del territorio, come Carnival Fiction. Da anni capitano della squadra più storica del comune, l’U.S. Orbetello 1908. Impegnato nel sociale, è volontario della Croce Rossa dal 2019. Ha vissuto lavorando in Australia e Canada per poi ritornare ad Orbetello, occupandosi di nautica e diportismo.

“Vuole essere un punto di riferimento forte ed importante per i giovani portando avanti le loro proposte”, spiega Casamenti.

Matteo Mittica. Consigliere comunale, capogruppo consiliare uscente con delega allo sport, si ricandida al Consiglio comunale nella lista Patto per il Futuro – Casamenti Sindaco. Avvocato. nato nel 1973, vive a Neghelli. Molto impegnato nelle associazioni di volontariato, nella parrocchia e nell’area di Neghelli.

“Nei 5 anni di legislatura ha ricoperto la carica di consigliere delegato allo sport e ai finanziamenti europei, attualmente è capogruppo di maggioranza. Sotto di lui sono sorte nuove realtà sportive, sono saliti in modo esponenziale gli aiuti concreti per le associazioni sportive esistenti. Sono infatti stati concessi alle associazioni sportive del Comune circa 400mila euro in 5 anni – sottolinea Casamenti -. Tanti sono stati gli eventi sportivi organizzati sul nostro territorio. Il più importante la doppia tappa di arrivo e partenza del Giro D’Italia. Il Comune di Orbetello è rientrato nel Flag Costa d’argento, una occasione importante europea, in precedenza persa, con la quale si stanno distribuendo importanti fondi alle realtà di pesca e acquacoltura del territorio“.

Luca Minucci. Consigliere comunale e assessore all’ambiente uscente, si ricandida al Consiglio comunale nella lista Patto per il Futuro – Casamenti Sindaco.. Dirigente provinciale e regionale di Fratelli d’Italia.

“In questi 5 anni da assessore all’ambiente ha lavorato ad importanti progetti, come il Life for Silver Coast, punto di partenza per trasformare Orbetello in una smart city all’avanguardia per innovazione e rispetto per l’ambiente – continua Casamenti -. Si è dedicato particolarmente alla riorganizzazione della gestione dei rifiuti e di tutti i servizi di raccolta e spazzamento, con risultati importanti e con altri che con il futuro lavoro non tarderanno ad arrivare. Tiene particolarmente al lavoro svolto sul servizio di pulizia delle spiagge. L’amministrazione comunale non solo ha raggiunto una virtuosità amministrativa senza costi sulla popolazione, ma ha garantito anche un servizio che può partire con grande anticipo rispetto alla stagione balneare”.

Antonio Papini. Si candida come indipendente al Consiglio comunale nella lista Patto per il Futuro – Casamenti Sindaco. È nato a Orbetello, dove ha svolto la propria attività lavorativa presso Enel. Vive a Neghelli. Da sempre impegnato nel sindacato, dove ha ricoperto vari ruoli fino al livello regionale. È stato presidente Acli del circolo di Orbetello e vicepresidente Acli provinciale; con il circolo Acli ha organizzato varie attività, tra le quali sostegno alle persone bisognose corsi di ballo, pittura, corse di biciclette per i bambini. In passato è stato segretario dell’Udc lagunare. Si è impegnato per la rinascita del Carnevaletto.

Daniele Cartoni. Si candida come indipendente al Consiglio comunale nella lista Patto per il Futuro – Casamenti Sindaco. Nato ad Orbetello nel 1972, vive ad Orbetello Scalo da sempre. Socio della cooperativa Pescatori di Orbetello dal 1987. Fa parte dell’associazione Pro Loco di Orbetello Scalo, di cui è presidente da più di 10 anni. Felice per tutti i traguardi raggiunti dall’associazione, in particolar modo per la presenza al Carnevaletto da Tre Soldi con la costruzione del carro allegorico (rione Scalo).

Ivan Poccia. Consigliere comunale, con delega al Demanio, uscente, si ricandida al Consiglio comunale nella lista Patto per il Futuro – Casamenti Sindaco. Rappresentante di Fratelli d’Italia.

“Punto di riferimento per i balneari e i diportisti – spiega Casamenti –. In 5 anni ha rilanciato il diportismo eliminando l’Isee e abbattendo le tariffe per i residenti; in questo modo ha riportato centinaia di orbetellani sui nostri pontili di Santa Liberata e Talamone, creando un’eccellenza unica in Toscana. Le Free Safe Beach, fiore all’occhiello della nostra amministrazione durante l’emergenza covid, sono state apprezzate anche all’estero. Lo snellimento delle pratiche demaniali ha permesso ai nostri balneari di lavorare in serenità. Aumentate le Bau Beach per i nostri amici a 4 zampe. Infine, sono arrivati in laguna i rivoluzionari battelli elettrici che daranno la vera svolta sostenibile“.

Michele Pianelli. Consigliere comunale e assessore alla sanità uscente si ricandida al Consiglio comunale nella lista Patto per il Futuro – Casamenti Sindaco. Rappresentante della Lega Salvini Premier. Nato a Orbetello il 2 maggio 1982, inizia la militanza politica a 18 anni iscrivendomi ad Alleanza Nazionale. A 22 anni è eletto consigliere provinciale e successivamente segretario comunale del Popolo della Libertà. Nel 2016 è eletto per la lista Patto per il Futuro nella nuova amministrazione comunale, dove ricopre gli incarichi di capogruppo, presidente del Consiglio e infine assessore alla sanità. Laureato nel 2006 in Chimica farmaceutica all’Università di Pisa, consegue nel 2008 il Master di secondo livello in Sistema Farmacia. Dal 2007 ad oggi lavora come farmacista insieme alla sua famiglia. Sposato nel 2014, nel 2015 diventa padre di Letizia e nel 2018 di Lucia.