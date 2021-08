Verso le amministrative, ecco i candidati uomini di Chiavetta: “Pronti a governare”

La lista Mario Chiavetta sindaco ha sedici candidati consiglieri.

“Le candidature al Consiglio comunale – commenta Mario Chiavetta, candidato a sindaco di Orbetello – sono il cuore, i nervi e il sangue di una proposta di governo della comunità. È, per caratteristica dettata dal limite dei numeri, una lista imperfetta perché parziale, ma prende il suo valore dalla coesione intorno a un progetto. Esserne consapevoli ci indica la strada futura che sarà di apertura continua, miglioramento, integrazione con altri filoni di pensiero, con altre persone. Non lasceremo indietro o ai lati nessuno e, per quanto possibile, recupereremo errori e dimenticanze. Abbiamo di fronte cinque anni intensi di governo e li sfrutteremo tutti. Per questo ho scelto candidati che garantiscono stabilità e governabilità”.

“Ne avremmo potuti e voluti esprimere trentadue o di più – continua Chiavetta – perché è difficile rappresentare la ricchezza qualitativa della nostra popolazione. Alle sei donne abbiamo voluto dedicare una presentazione pubblica per rendere ancor più evidente il valore espresso. I dieci uomini hanno storie e profili professionali che attraversano tutti i territori e sono portatori di competenza, esperienza amministrativa e professionale, attenzione e conoscenza della comunità. Saranno, insieme alle donne elette, la base su cui costruire l’impianto amministrativo dei prossimi anni”.

Ecco le biografie di tutti:

Mauro Barbini. Nato nel 1962 a Orbetello, sposato con Sonia, ha 3 figli. Agente di commercio, è stato consigliere comunale e poi di assessore all’ambiente al Comune di Orbetello Il suo desiderio è impegnarsi per la sua comunità e valo­rizzare Orbetello sotto un profilo turistico, ambientale e culturale.

Massimiliano Banchi. 36 anni sposato, diplomato all’Istituto “R. Del Rosso”, a 21 anni rile­va l’impresa edile di famiglia, dj per passione, organizza­tore della festa Albinia en tour. Ex presidente giovani soci Bee Sca Banca e Banca Tema con successi in progetti sociali, culturali e inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Ex membro regionale dei giovani soci delle Bcc.

Francesco Cangi. Di Fonteblanda, ha 59 anni, è sposato e ha un figlio. Lavo­ra per l’Acquedotto del Fiora come manutentore dell’in­frastruttura idrica. Impegnato nel sociale e nello sport locale, è allenatore di calcio della Asd Fonteblanda, ha insegnando sport a generazioni di ragazzi. Presidente della Pro Loco di Fonteblanda da 15 anni, ha contribui­to alla realizzazione e all’organizzazione di “FonteBahìa”. Ha collaborato con l’associazione: “Ponti per la Maremma” alla realizzazione di due ponti galleggianti sul fiume Osa.

Vincenzo Caponi. Un orbetellano che ha vissuto tra la laguna e l’estero, per intraprendere la propria carriera. Ha studiato, fatto ricerca e insegnato negli Stati Uniti, Canada, Germania e Francia. Oggi è professore associato in economia politica all’Univer­sità di Sassari e ricercatore presso il centro di ricerca in sta­tistica ed economia di Parigi e Rennes. Si occupa di scienza delle finanze, economia del turismo sostenibile ed economia dell’ambiente. Tornato a vivere stabilmente ad Albinia con sua moglie e 4 dei suoi 5 figli, con altri cittadini orbetellani, ha creato il gruppo civico di impegno politico Idee in Comune

Stefano Covitto. Nato e cresciuto ad Orbetello, vive con la propria famiglia a Talamone. Impiegato privato. Eletto la prima volta in Consiglio comunale nel 2001 all’età di 22 anni, ha ricoper­to anche il ruolo di assessore comunale. Da circa 10 anni non ha più tessere di partito.

Marco Franci. Orbetellano di nascita, albiniese di adozione. Nato nel 1985, è sposato con Irene e padre di Rebecca. Impiegato in una struttura ricettiva della fascia Osa Albegna, impe­gnato nell’associazionismo fin da giovane, è stato tra i fondatori di RadioAttiva Orbetello. Coordinatore di molti progetti indirizzati ai giovani, con esperienza nel sociale e in Agape onlus. Da anni è attivo nella promozione e crea­zione di eventi legati al mondo dell’intrattenimento attra­verso Undici Eventi di cui è co-fondatore.

Fabrizio Mecarozzi. Nato nel 1957, architetto, libero professionista, titolare di MecStudio, per 12 anni è stato presidente della Pro loco Albinia, sposato con Silvia, hanno 2 figli. Albinia, le frazio­ni, la loro “rinascita” sono il motivo trainante della sua candi­datura.

Roberto Miralli. 55 anni, figlio di Dogali ex dipendente comunale, com­merciante, lavora nell’impresa famigliare, ufficiale in con­gedo, per diversi anni è stato dipendente di aziende tu­ristiche. Diplomato, ha frequentato Scienze politiche a Siena. In passato consigliere e assessore comunale. Nel calcio dilettantistico per anni impegnato come gio­catore, allenatore e dirigente.

Alessandro Ragusa. 39 anni, ingegnere. È fondatore e titolare di uno studio di architettura e ingegneria. È babbo di Futura e marito di Anna Maria. È già stato consigliere comunale e assesso­re all’urbanistica del Comune di Orbetello. Attualmente è anche vice presidente di Ingegnerie Toscane, una società con circa 200 dipendenti, che si occupa di progettazione e ricerca nel campo delle reti idriche.

Daniele Zauli. Nato nel 1957 a Orbetello, è sposato e ha due figlie. Oggi pensionato ha diretto per 40 anni La Selva, una delle più belle realtà produttive del nostro comune. È impegnato nelle realtà sociali del territorio, socio dona­tore Avis.