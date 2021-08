Verso le amministrative: ecco altri tre candidati del Pd al Consiglio comunale

La squadra dei candidati del Partito Democratico al Consiglio comunale di Grosseto si amplia con l’ingresso in campo del dottor Andrea Salvetti, dell’avvocato Gabriella Capone (nella foto) e del giornalista sociologo Pier Vittorio Marzocchi.

Il dotto Andrea Salvetti è medico di medicina generale (medico di famiglia), specialista in Oncologia, coordinatore dell’Aft (Aggregazione funzionale territoriale) della Asl Toscana Sud Est, presidente della Simg (Società italiana di medicina generale e delle cure primarie) di Grosseto, da anni impegnato nella formazione dei medici del territorio, tutor e docente al corso di formazione specifica in medicina generale.

“Mi piace definirmi ‘adottata da Grosseto’ – dichiara Gabriella Capone -. Effettivamente ho scelto Grosseto circa dieci anni fa e la città mi ha accolto e fatta sentire parte di lei. Ho vissuto dal nord al sud, dalla Lombardia alla Sicilia. Ho 38 anni e a Grosseto ho vissuto per la maggior parte della mia vita ed è dove ho deciso di restare, dunque sì, anche se non sono nata qui, è la mia città. Negli ultimi anni mi sono occupata di vari temi, proposti per mezzo di convegni, progetti, campagne di sensibilizzazione, insieme a chi ne ha condiviso gli intenti e gli obiettivi. Ho conosciuto persone. Le loro storie. La voglia di condividere passioni ed il desiderio di fare e di cambiare la città. Insieme è possibile Oggi sono tra i candidati al Consiglio comunale di Grosseto, dunque, mi presento: sono una donna impegnata: una moglie, una mamma, libera professionista (avvocato) ed attiva nel sociale. In questi ultimi anni ho partecipato alla vita interna del Partito Democratico, cercando di mantenere la mia spontaneità, il mio essere testarda, caparbia, diretta e controcorrente. Ho compreso che non basta far parte di un gruppo e che le idee devono uscire al di fuori, essere condivise, oggetto di dibattito, per portare avanti battaglie sociali”.

“Ecco perché scelgo di candidarmi al Consiglio comunale di Grosseto. Il mio motto: per chi non ha voce! Le mie battaglie: politiche giovanili, politiche della scuola, disabilità e neurodiversità, lotta alla violenza ed alle discriminazioni, innovazione sociale e rigenerazione urbana, ambiente e diritti degli animali – termina Capone -. Per chi volesse approfondire i miei progetti per Grosseto, segnalo il mio sito internet gabriellacapone.it e vi invito a seguire la pagina Facebook Gabriella Capone, il luogo virtuale dove presenterò le mie idee“.

“Il mio soprannome è ‘Toro’ – dichiara Pier Vittorio Marzocchi -. Sono contento e onorato dell’opportunità offertami dal mio partito di appartenenza, il Pd, di partecipare come candidato alle prossime elezioni amministrative. Nella presente competizione intendo mettere a disposizione la mia esperienza e le mie competenze professionali, al servizio della città. Negli anni ’70-’80 ho svolto attività di giornalista in qualità di responsabile dell’ufficio stampa del gruppo capitolino del Pci di Roma ; inoltre ho collaborato, come sociologo, con vari istituti di ricerca (Censis, Labos, ecc.), occupandomi di tematiche socio-sanitarie. Ho sempre mantenuto un forte legame con il mio territorio di origine, a cui, oltre a varie ricerche e iniziative, ho dedicato il volume ‘Passi in avanti’, storia sociale e politica della Maremma dal 1900 al 1960. Tutto questo in riferimento alla mia connotazione di persona antifascista, ancorato agli ideali della sinistra. Alle tematiche culturali e sociali, all’obiettivo essenziale di una ripresa economica della città, dove vadano di pari passo sviluppo e uguaglianza, dove nessuno sia lasciato indietro, intendo dare il mio contributo e la mia passione politica, in un’ottica di comunità e di futuro combattivo, partecipato e solidale, in cui Grosseto e i grossetani ritrovino l’orgoglio e il piacere di vivere in Maremma”.