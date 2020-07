Verso le Regionali: ecco i candidati maremmani del Partito democratico

“In direzione provinciale abbiamo appena approvato all’unanimità le candidature per le elezioni regionali“.

A dichiararlo è il segretario provinciale del Partito democratico, Giacomo Termine.

“Competenza, sensibilità, rapporto forte con le nostre comunità, impegno. Queste alcune caratteristiche che ci hanno portato a individuare e indicare le quattro candidature al Consiglio regionale toscano – spiega Termine -. Giampaola Pachetti, insegnante in pensione, si è occupata a lungo di ricerca applicata all’agricoltura; Donatella Spadi, medico responsabile del pronto soccorso di Massa Marittima, non è iscritta al Pd, ha una lunga esperienza ospedaliera e una profonda conoscenza del mondo della sanità; Enrico Tellini, responsabile della zona sud della provincia di Grosseto per la Confesercenti, è portatore dei bisogni del settore terziario; Leonardo Marras, consigliere regionale e capogruppo in Consiglio per il Pd, è stato per cinque anni per la Maremma e l’Amiata un punto di riferimento solido in Regione, sempre attento, disponibile e preparato, portatore di grande valore amministrativo”.

“La Regione Toscana è e sarà straordinariamente importante in questa fase. La crisi determinata dalla pandemia e dalle difficoltà più generali del nostro Paese ha bisogno di essere governata con serietà, da persone che abbiamo strumenti di conoscenza adeguati per rispondere ai bisogni delle nostre famiglie – conclude Termine -. Il Partito Democratico di Grosseto affida questo compito a quattro rappresentanti di qualità che conoscono, hanno esperienza e responsabilità“.